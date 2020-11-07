Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan görme engellilere müjde Açıklaması
07.11.2020 15:38
Son dakika gündem haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerinin, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı renk kodlarını oluşturmayı başardığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerinin, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı renk kodlarını oluşturmayı başardığını bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"İki güzel haber: Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerimiz, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı ve Braille alfabesine uzantı olabilecek renk kodları oluşturmayı başardı. Biz bunu, görme engelli öğrencilerimizin müfredatında kullanacağız ve dünyaya sunacağız."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayın 15'inde Kapalı Maraş'ta Bahçeli ile piknik yapacağız Kasımpaşa, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar Annesinin elinden tutarak yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı