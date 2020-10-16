Bakan Selçuk: "Sosyal Koruma Kalkanı paketi ile yaklaşık 40 milyar lira destek sağladık" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Sosyal Koruma Kalkanı paketi ile yaklaşık 40 milyar lira destek sağladık"

16.10.2020 00:58
Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Pandemi döneminde 3.6 milyon çalışana kısa çalışma ödeneği desteği verdik.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Pandemi döneminde 3.6 milyon çalışana kısa çalışma ödeneği desteği verdik. Sosyal koruma kalkanı paketimiz ile 40 milyar liraya yakın destek sağladık" dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ev sahipliğinde düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi döneminde işverenler ve sosyal desteğe ihtiyaç duyanlara verilen destekler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Salgın döneminde çalışma hayatına yönelik birçok tedbirin hayata geçirildiğine vurgu yapan Selçuk, "Biz salgından çok öncesinde duruma hazırlıklıydık. Türkiye'de çok kapsamlı bir sağlık sigortası uygulamamız var. Sağlık altyapımız çok iyi durumda. Sağlık çalışanlarımızın yeterliliği çok iyi seviyede. Salgın başlamadan altyapı ve sağlık sigortaları anlamında çalışmalarımız çok iyi durumdaydı. Salgın döneminin başında ekonomik istikrar kalkanı paketinin açıklanması ile çok iyi tedbirler aldık. Sosyal yardım desteği kapsamında 1.8 milyon haneye biner liralık destek verdik. İstihdamı koruyabilmek adına kısa çalışma ödeneği uygulamasını hayata geçirdik. Bu ödenek ile işverenlerimize ve çalışanlarımıza destek verdik. 3.6 milyon kişi kısa çalışma ödeneği desteğimizden faydalandı. Ekim ayına geldiğimizde kısa çalışma desteği alan 3.6 milyon kişi 1 milyon kişiye düştü, normalleşmeye geçen işyerlerimiz içinde destek vermeye devam ediyoruz. Nakdi destek ve işsizlik ödemelerimiz devam ediyor. Bu dönemde 40 milyar liraya yakın destek sağladık. Bu süreç boyunca desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

"Kadınlarımızın iş, aile, yaşam dengesini sağlama noktasında kolaylaştırıcı adımları atıyoruz"

Kadınların iş hayatına katılımıyla ilgili de konuşan Selçuk, "Kadınların iş hayatında olmasını destekliyoruz. Çalışan kadınları doğum izinleri, kreş bakım hizmetleri, yarım çalışma imkanları gibi uygulamalarımızla destekliyoruz. Kadınlarımızın iş, aile, yaşam dengesini sağlama noktasında kolaylaştırıcı adımları atıyoruz" diye konuştu.

Salgın döneminde çalışma hayatında değişikliklerin olduğuna da değinen Selçuk, bu dönemde dijitalleşmenin önem verilmesi gereken bir konu haline geldiğini söyledi. Selçuk, "Salgın dijital dönüşüm sürecini hızlandırdı. Dijital dönüşüme yeni dönemde daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Uzaktan çalışmaya alıştık. Esnek çalışma modelleri hayatımıza girdi, bu esnek çalışma modellerini daha da geliştireceğiz" açıklamalarında bulundu.

Türkiye'nin genç nüfusunun çok yüksek olduğunu, bunun bir avantaj olduğunu da dile getiren Selçuk, "Genç nüfusumuz çok yüksek. Bu dinamik nüfusu, insan kaynağımızı doğru bir şekilde değerlendirebilirsek Türkiye dünyadaki ilk 10 ülkeden biri olacak. Kadınımız, erkeğimiz, gencimiz hep beraber üretimin içinde olmalıyız. Üretimimizi arttırmak adına kadın kooperatiflerimizi çok önemsiyoruz. İŞKUR ve SGK'da teşvikler aracılığıyla işverenlerimize daha fazla üretmeleri için 19 değişik teşvik paketiyle destek oluyoruz. Üretimi ve yatırımı kolaylaştıracak bütün imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye katma değeri yüksek üretimleri gerçekleştirecek. Bu salgından en az hasarla çıkıp önümüzdeki yıllarda daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye, Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Selçuk: 'Sosyal Koruma Kalkanı paketi ile yaklaşık 40 milyar lira destek sağladık' - Son Dakika Ekonomi

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