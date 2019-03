Bakan Selçuk: "(Suriyeli ve Diğer Mevcut Göçmen Çocuklar) Bu Kadar Çocuğu Okullaştırmak Dünya...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bakan Selçuk 'un açıklamaları Türkiye , (ülkedeki Suriyeli ve diğer) mevcut göçmen çocukların yüzde 70'e yakınını okullaştırarak dünyada açık ara önde. Bu rakam 700 bine yakın bir rakam, bu kadar çocuğu okullaştırmak dünya tarihi açısından bir başarı hikayesi, herkesin gıpta ile baktığı bir durum"PARİS (AA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye, (ülkedeki Suriyeli ve diğer) mevcut göçmen çocukların yüzde 70'e yakınını okullaştırarak dünyada açık ara önde. Bu rakam 700 bine yakın bir rakam, bu kadar çocuğu okullaştırmak dünya tarihi açısından bir başarı hikayesi, herkesin gıpta ile baktığı bir durum." dedi.Bakan Selçuk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ( OECD ) Genel Sekreteri Jose Angel Gurria ile görüşme gerçekleştirdikten ve OECD'de Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonunu tanıtmak üzere yaptığı konuşmanın ardından basına açıklamalarda bulundu.Bugün Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ile yaptığı görüşmeye değinen Selçuk, "Karşılıklı olarak eğitimsel konuları ve sorunları nasıl çözüleceği üzerinde kısa bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın sonucunda Fransa'daki yurttaşlarımızın, öğretmenlerimizin ve buradaki Türkçe öğretim merkezlerimize dair sorunlara değinme fırsatımız oldu." dedi.Selçuk, Blanquer ile karşılıklı bir çözüme ulaşma iradelerini paylaştıklarını söyledi."Bir çalışma grubu çerçevesinde hangi konularda ne tür alışveriş olacağına dair bir prensip konuşması gerçekleşti. Daha sonraki aşamalarda her bir programı tek tek ele alıp nasıl ilerleyeceğimizi konuşmaya devam edeceğiz." ifadelerinin kullanan Selçuk, Gurria ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu ve OECD'nin yaptığı çalışmalar ele alındığını belirtti.Selçuk, görüşmeye ilişkin, "Bizim OECD'nin birikiminde yararlanmak ve 2023 Eğitim Vizyon dokümanımızın içeriği hakkında bilgi vermek gibi bir paylaşımımız oldu. Bu doğrultuda (Gurria) her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Bu desteğin teknik, uzmanlık ve bazı ortak proje ve çalışmalar yapmak anlamında yürütülebileceğini düşünüyoruz. Oldukça verimli bir görüşmeydi." diye konuştu.Gurria'ya Türkiye ile ilgili spesifik dokümanların paylaşıldığını belirten Selçuk, OECD'deki toplantıda Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonunun bir sunumunu yaptığını söyledi.Selçuk, bu sunumda Türkiye'nin eğitime nasıl yaklaştığını, 2023 hedefinin ülkenin kuruluş yıldönümü ile nasıl ilgili olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde milli eğitim sisteminin daha kaliteli bir süreci yaşaması için ne tür tedbirler alındığını ve eğitime bakış açılarının evrensel normlarla ilişkisini anlattığını belirtti.Konuşmasında 3 yıl içerisinde atacakları adımlar hakkında bilgi verdiğini söyleyen Selçuk, çeşitli ülkelerin büyükelçilerinin ve uzmanlarının sorularını da yanıtladığını söyledi ve şöyle devam etti:"Bu sorularla milli eğitim sistemimizin bazı durumlarını açıklama ve (ülkedeki) Suriyeli ve benzeri göçmen misafirlerimizin eğitim problemleri hakkında neler yaptığımızı paylaşma imkanı oldu. Türkiye mevcut göçmen çocukların yüzde 70'e yakınını okullaştırarak dünyada açık ara önde. Bu rakam 700 bine yakın bir rakam, bu kadar çocuğu okullaştırmak dünya tarihi açısından bir başarı hikayesi, herkesin gıpta ile baktığı bir durum.Bu konudaki raporları ve yaptığımız çalışmaları, öğretmenlere, çocuklara, anne ve babalara yönelik ne tür tedbirle aldığımız paylaştık. Onların ayrıntılı sorularıyla ilgili de her türlü açıklamaya hazır olduğumuzu belirttik."Bugün yapılan toplantıların verimli geçtiğini kaydeden Selçuk, OECD'deki toplantı sonucunda ortaya çıkan gelişmeleri de değerlendireceğini ifade etti.Selçuk, Blanquer ile yaptığı görüşmede eğitim alanında yapılacak işbirliği anlaşmasının ön hazırlıklarını yapıldığını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.