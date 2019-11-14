Son Dakika Haberleri: Bakan soylu 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz
Son Dakika Güncel Bakan soylu 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz - Son Dakika

Bakan soylu 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz

6 saat önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aylık Olağan Meclis Toplantısı Eminönü'nde bulunan İTO merkez binasında gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aylık Olağan Meclis Toplantısı Eminönü'nde bulunan İTO merkez binasında gerçekleşti. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Bakan Soylu konuşmasında, Türkiye'nin DEAŞ problemi söz konusu. 3 bin 60 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. DEAŞ'ın videosunu gördükleri zaman Avrupalılar alt üst oldu. Türkiye bunları süpürdü. Bu işle ilgili en önemli tehdit bizim üzerimizdeydi. 1 Eylül ile 31 Ekim arasında DEAŞ'a 339 operasyon yaptık, 726 kişi gözaltına alındı. 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz. Bu yıl 135 tane teröristi etkisiz hale getirmişiz dedi.

Bakan soylu 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz

Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:56 Kaynak: DHA
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