Son dakika haberi... Bakan Soylu: Acil çağrılar tek merkezde toplanacak; Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Soylu: Acil çağrılar tek merkezde toplanacak; Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek

26.10.2020 14:41
Son dakika haberi... Bakan Soylu: Acil çağrılar tek merkezde toplanacak; Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, acil çağrı hatlarının tek merkezde toplanacağını belirterek, "Haziranın sonunda inşallah Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, acil çağrı hatlarının tek merkezde toplanacağını belirterek, "Haziranın sonunda inşallah Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek. 155, 156, 157; itfaiye, orman, sağlık hepsi bir arada olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da 'Mülkiye Teftiş Kurulu 2020 Yılı İnceleme Araştırma Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın rehberlik eden ve yol gösteren teşkilat olduğunu söyledi. Soylu, "Özellikle bu yeni dönemdeki ceza ve yönetim anlayışımız, trafikten Covid tedbirlerine kadar bu yaklaşım doğrultusundadır. Aynı mantaliteyi teftiş çalışmalarında da gösteriyoruz" diye konuştu.

'DİJİTAL TEKNOLOJİYİ KULLANMAK TEMEL İLKELERİMİZDEN'Bakan Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası dönemde İçişleri Bakanlığı'nda sadece sayıların değişmediğini, stratejilerin de değiştiğini söyledi. Önemli alanlarda strateji belgeleri oluşturduklarını ve bunları uyguladıklarını kaydeden Soylu, "Göç, trafik, asayiş, uyuşturucu gibi konularda hem strateji belgeleri hem de bilimsel saha araştırmalarıyla meseleye yaklaştık. Birimler arası entegrasyonu artırmak, sistemi performans ve verimlilik üzerine kurgulamak, vatandaşın üzerindeki bürokratik yükü azaltmak, dijital teknolojileri etkin şekilde kullanmak öncelik verdiğimiz temel ilkelerimizdir" dedi. 'GÖÇÜ MEDENİYETE YAKIŞIR ŞEKİLDE YÖNETTİK'Bu strateji belgeleri sayesinde yakalanan başarıya da değinen Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Trafik kazalarında 2015 yılına göre, 2019 yılı sonu itibarıyla yıllık bazda 2 bin 57 kişi daha az daha can kaybı yaşandıysa, 2017'deki uyuşturucuya bağlı 941 can kaybı sayısını 2019 sonunda 342'ye çekebilmişsek; PKK terör örgütüne 2015 yılında 5 bin 550 kişi, 2016 yılında yıllık 703 kişi katılırken 2019 yılının tamamında 130 kişi, bu yıl da şu anda 44 kişi katılıyorsa, buna mukabil 2016 yılında ikna edilerek teslim olan kişi sayısı 49 iken, 2019'da 273, bu yıl içinde de halen 182 olabiliyorsa, son 3,5 yılda 800 rakamını ikna edilerek adalete teslim edebilme kabiliyetini tüm birimlerimiz sağlayabiliyorsa, Türkiye asayişte günlük evden hırsızlık ortalamasını 2016-2020 arasında 240'tan 154'e çekebiliyorsa ve Türkiye dünyanın öcü gibi korktuğu göçü, medeniyet değerlerine yakışır şekilde yönetebiliyorsa bütün bunlar ciddiyetli, stratejik ve konuşmamın başında ifade etmeye çalıştığım, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 21. yüzyılın başından itibaren ortaya koyduğumuz mantalite sayesindedir."'ACİL ÇAĞRI HATLARI TEK MERKEZDE TOPLANACAK'

Bakan Soylu, acil çağrı hatlarının tek merkezde toplanacağını da belirterek, "Haziranın sonunda inşallah Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek. Böyle 155, 156, 157; itfaiye, orman, sağlık hepsi bir arada olacak. Bu bizi niye heyecanlandırıyor? Bizi heyecanlandırmasının sebebi konforlu bir şey; ama başka bir şey daha var. Elimizde öyle bir data, öyle bir veri olacak ki kazanın en çok nerede olduğunu bir tuşla görebileceğiz. Hırsızlığın en çok nerede olduğunu göreceğiz. Orman yangınlarının hangi bölgelerde olduğunu, tedbirleri hangi bölgeye yoğunlaştırılması gerektiğini göreceğiz. Beni heyecanlandıran taraf burası" dedi.

Son dakika haberi... Bakan Soylu: Acil çağrılar tek merkezde toplanacak; Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek
Son dakika haberi... Bakan Soylu: Acil çağrılar tek merkezde toplanacak; Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek
Son dakika haberi... Bakan Soylu: Acil çağrılar tek merkezde toplanacak; Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Soylu: Acil çağrılar tek merkezde toplanacak; Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek - Son Dakika

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