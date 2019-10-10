Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock'u kabul etti
Son Dakika Güncel Bakan Soylu, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock'u kabul etti

Bakan Soylu, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock'u kabul etti

16 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Soylu'nun makamında gerçekleştirilen kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü de kabulde hazır bulundu.

Bakan Soylu, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock'u kabul etti

Birleşmiş Milletler, Süleyman Soylu, Sekreter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:08 Kaynak: AA
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