Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Cizre'de esnafı ziyaret edip vatandaşlarla çay içti
Son Dakika Politika Bakan Soylu Cizre'de esnafı ziyaret edip vatandaşlarla çay içti

Bakan Soylu Cizre'de esnafı ziyaret edip vatandaşlarla çay içti

6 saat önce

- Bakan Soylu Cizre'de esnafı ziyaret edip vatandaşlarla çay içtiŞIRNAK - Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde bugün başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' etkinliği kapsamında Şırnak'ta fidan dikme törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cizre ilçesinde de esnafı ziyaret...

- Bakan Soylu Cizre'de esnafı ziyaret edip vatandaşlarla çay içti

ŞIRNAK - Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde bugün başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' etkinliği kapsamında Şırnak'ta fidan dikme törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cizre ilçesinde de esnafı ziyaret edip vatandaşlarla çay içti.

Bir dizi etkinliklere katılmak üzere Şırnak'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak programının ardından Cizre ilçesinde esnafı ziyaret edip, Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan Sanat sokağı esnafıyla bir araya geldi. Esnafa iyi dileklerini ileten Bakan Soylu, bir çay ocağında oturup vatandaşlarla çay içti. Burada kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, vatandaşların sorun ve dileklerini dinleyerek sorunların giderilmesi noktasında talimat verdi. Kendisine sunulan ikramlardan da tadan Bakan Soylu, Ankara'dan beraberinde getirdiği şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül'ü kucağına alıp soğuk baklava yedirdi. Bakan soylu ve beraberindeki bir müddet Sanat sokağında vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Ankara'ya dönmek üzere kara yolu ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na geçti.

Bakan Soylu Cizre'de esnafı ziyaret edip vatandaşlarla çay içti

Şırnak, Cizre, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 01:56:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Cizre'de esnafı ziyaret edip vatandaşlarla çay içti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]