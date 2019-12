Bakan Soylu: Engelli memur istihdamı, 2019 yılında 55 bin 196'ya yükselmiştir

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Devlet personel başkanlığı verilerine göre 2002 yılında kamuda 5 bin 777 engelli memur istihdam edilirken, 2019 yılında bu sayı yaklaşık olarak 10 katına çıkmış ve 55 bin 196'ya yükselmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi'nde, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla Emniyet Teşkilatı mensuplarının engelli çocukları ve aileleriyle yemekte bir araya geldi. Masaları tek tek dolaşan Soylu, sohbet ettiği ailelerle fotoğraf çektirdi. Engelliler tarafından çeşitli gösterilerin düzenlendiği etkinlikte, 6 yaşında elektrik akımına kapılıp kollarını kaybeden milli yüzücü ve ressam Yusuf Akgün, ağzıyla çizdiği portre resmi Bakan Soylu'ya hediye etti.

Bakan Soylu, programda yaptığı konuşmada, engelli bireylerle ilgili hayatı kolaylaştırıcı adımları bir sorumluluk olarak gören, gündelik hayatın her alanını planlarken bu konudaki gerekli düzenlemeleri yapan ve hayatı herkes için eşit şekilde yaşanılabilir kılmaya çalışan bir anlayışa sahip olduklarını söyledi. Soylu, "Çalışma ve sosyal hayatta, sokakta, okulda, her yerde ve her yaşta, insana ait tüm ihtiyaçların karşılanabileceği bir halin tesis edilmesine ve ailelerin üzerinden bu işin maddi yükünü almaya çalışıyoruz. Bu bakış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın yönlendirmesiyle, devletin insana bakışının değişmesinin neticesidir. Bugünün devleti, artık daha sosyal, daha insancıl bir devlettir. Bugün kamuda engelli istihdamı, ülke tarihinin en yüksek seviyesindedir. Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre 2002 yılında kamuda 5 bin 777 engelli memur istihdam edilirken, 2019 yılında bu sayı yaklaşık olarak 10 katına çıkmış ve 55 bin 196'ya yükselmiştir. Bunun gibi daha pek çok adımla, projeler üreterek, mevzuat düzenlemeleri yaparak, yasalar çıkararak, hayatı tüm vatandaşlarımız için daha kolay, daha üstesinden gelinebilir bir hale getirmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU YIL 7 AYDA 515 BİN ENGELLİ EVDE BAKIM YARDIMINDAN FAYDALANDI'

Bakan Soylu, özellikle erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik odaklı projeler ürettiklerini, günlük hayatın her türden engelli için daha 'engelsiz' hale getirilmesi için çalıştıklarını belirtti. Soylu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu yıl yedi ayda 515 bin engelli evde bakım yardımından faydalandı. Engelliler, refakatçileriyle beraber şehir içi toplu taşıma, şehirlerarası demir yolları ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebiliyor. Geçen öğretim yılında 106 bin engelli öğrenci, ücretsiz taşıma hizmetinden yararlandı. Evlerinden okullarına ücretsiz taşıdığımız engelli öğrencilerimiz de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yine ücretsiz olarak öğrenim görüyorlar. Eğitim alan öğrenci sayımız da 2002'de 53 bindi, bugün 398 bin 815 seviyesindedir. Bunlar gibi daha pek çok adım atıldı. Bunların hepsi, esasen sadece bir maddi imkanlarımızın gelişmesinden değil, bu ülkenin, kendi özündeki kodlara dönebilmesi neticesidir. Ülkeyi, millet vicdanının yönetmesinin neticesidir. Buradaki anne babalar, evlatlarına nasıl bakıyorsa, aynı duygularla meseleye bakan vatan evlatlarının yönetimde olmasının neticesidir. Elbette ki sıkıntılarımız vardır, olacaktır. Ancak bize düşen, bunları en aza indirmektir. Bu konuda samimi bir gayreti ortaya koymak ve bunu devam ettirmektir. Bugünkü yönetim anlayışımızın temelinde, hiçbir vatandaşımızın hiçbir konuda kendisini yalnız hissetmemesi vardır. Bunu da sağlayan, kalp merkezli, vicdan merkezli yönetim anlayışımızdır."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından 'Suya Gider Allı Gelin' türküsünü söyleyen Albino hastası Simge Yücel'e eşlik etti.