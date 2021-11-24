BAKAN SOYLU, GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ POLİS BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

BAKAN SOYLU, GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ POLİS BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakanı Bhekukhona Cele ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakanı Bhekukhona Cele ile görüştü. Bakan Soylu, Interpol Genel Kurul Toplantısının ardından, katılımcı bakanlarla ikili görüşme gerçekleştiriyor. Bakan Soylu, Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin ve Angola İçişleri Bakanı Eugenio Laborinho ile görüşmesinin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakanı Bhekukhona Cele ile bir araya geldi. Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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