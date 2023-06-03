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Bakan Soylu: Lice kırsalında 3 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi

Bakan Soylu: Lice kırsalında 3 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi

03.06.2023 08:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda J-SİHA, ANKA ve ATAK Taarruz Helikopterleri de kullanıldı.

İÇİŞLERİ Bakan Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice kırsalında 3 PKK'lı teröristin ölü olarak geçirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "29 Ekim 2023'te, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J- SİHA, ANKA ve ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen EREN Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında, 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kaleşnikof silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamıza ve korucularımıza tebrikler" dedi.


Kaynak: DHA
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Süleyman Soylu, Diyarbakır, 29 Ekim, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Lice kırsalında 3 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi - Son Dakika


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