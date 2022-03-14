BAKAN SOYLU, SAMSUN'DA KUZENİNİN CENAZESİNE KATILDI - Son Dakika
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BAKAN SOYLU, SAMSUN'DA KUZENİNİN CENAZESİNE KATILDI

14.03.2022 14:15

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kuzeni Oğuz Reis'in (49) Samsun'un Bafra ilçesindeki cenazesine katıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kuzeni Oğuz Reis'in (49) Samsun'un Bafra ilçesindeki cenazesine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, kronik rahatsızlıkları nedeniyle geçen ay hayatını kaybeden dayısı Ali İhsan Reis'in oğlu Oğuz Reis de dün geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Reis için Bafra ilçesindeki Darboğaz Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bakan Soylu'nun yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Ahmet Bahadır, ilçe belediye başkanları ile Reis ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Oğuz Reis'in cenazesi, Darboğaz Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

BAKAN SOYLU, SAMSUN'DA KUZENİNİN CENAZESİNE KATILDI
BAKAN SOYLU, SAMSUN'DA KUZENİNİN CENAZESİNE KATILDI
BAKAN SOYLU, SAMSUN'DA KUZENİNİN CENAZESİNE KATILDI

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Son Dakika | Bakan Soylu'nun kuzen acısı Son Dakika | Bakan Soylu'nun kuzen acısı Son dakika haberi: Bakan Soylu'nun dayısının oğlu Oğuz Reis'in cenazesi Samsun'da defnedildi Son dakika haberi: Bakan Soylu'nun dayısının oğlu Oğuz Reis'in cenazesi Samsun'da defnedildi

Süleyman Soylu, Kalp Krizi, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN SOYLU, SAMSUN'DA KUZENİNİN CENAZESİNE KATILDI - Son Dakika


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