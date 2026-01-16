Bakan Tekin Karne Dağıttı - Son Dakika
Bakan Tekin Karne Dağıttı

Bakan Tekin Karne Dağıttı
16.01.2026 11:34
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Ağrı'da öğrencilere karnelerini verip dijital bağımlılık uyarısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Bakan Tekin, İbrahim Çeçen İlkokulu'nda öğretmenlerle bir süre görüştükten sonra öğrencilere karnelerini dağıtmak için sınıflara çıktı.

Öğrencilerle sohbet eden Tekin, sınıf öğretmenlerini ve çocukları tebrik edip karneleri dağıttı.

Beşiz kız öğrencilere karne verdi

Beşiz kız kardeşlere de karnelerini verip sohbet eden Tekin, çocuklara, Cumhurbaşkanı'nın ve kendisinin selamlarını ailelerine iletmesini istedi.

Tekin, daha sonra öğrencilere, "Hepinize iyi tatiller diliyoruz, başarılar. Çok yoğun bir 90 günlük süreyi beraber yaşadık. Öğretmeninizle beraber burada çok yoğun bir ders dönemi geçirdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin." dedi.

Çocuklara "dijital bağımlılık" vurgusu

Şimdi iki haftalık bir dinlenme döneminin olduğunu anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu dinlenme döneminde öğretmenlerimizin size tavsiye ettiği etkinlikleri yaparken önümüzdeki en ciddi sıkıntılardan bir tanesi var. Hepiniz eve gittiğinizde dijital bağımlılık diye bildiğimiz maalesef bir süreçle karşı karşıyayız. Sizden isteğim dijital ortamlarda bulunmayın demiyoruz ama bunu ölçülü ve abartmadan yapmanız lazım. Eğer ölçüyü kaçırırsanız sağlığınız bozulur, ailenizle ilişkileriniz bozulur, eğitim öğretim hayatınız bozulur. O yüzden sizden isteğimiz bu dönemi mümkün olduğunca ailenizle, dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmenizi istiyoruz."

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Politika, Karne, Ağrı, Son Dakika

