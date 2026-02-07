Bakan Tekin: Ramazan ayıyla ilgili çok yoğun bir etkinlik başlatacağız - Son Dakika
Bakan Tekin: Ramazan ayıyla ilgili çok yoğun bir etkinlik başlatacağız

07.02.2026 17:29
SOSYAL KONUTLARIN KURA ÇEKİMİ YAPILDIEşi vefat etmiş, 18 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar için yaptırılan 75 konut için kura çekimi yapıldı.

SOSYAL KONUTLARIN KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Eşi vefat etmiş, 18 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar için yaptırılan 75 konut için kura çekimi yapıldı. Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi mavi salonda yapılan kura çekimine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, milletvekilleri, davetliler ve aileler katıldı.

Sosyal konut projesiyle ilgili bilgi veren Vali Mustafa Çiftçi, "Eşi vefat etmiş, 18 yaşından küçük 3 tane çocuğu olan bayanlara sosyal konut projesi şeklinde hayata geçirildi. Nihayetinde projemizin finansmanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından finanse edildi. Valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz de projenin yürütücüsü oldu. Proje kapsamında toplam 75 tane dairemiz var. Bugün bu 75 dairenin 40'ını vefat etmiş kadınlardan 18 yaşın altında 3 tane çocuğu olan bayanlar direkt dairelerini belirleyecekler. 20 tanesini eşi vefat etmiş, 2 tane yetim çocuğu olan bayanlara vereceğiz. Geriye kalan 5 konutu da biz yedek olarak tutacağız" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konutlardan bir tanesinin iç tefrişatını yaptıracağını belirterek, ailelere huzur içinde oturmaları temennisinde bulundu.

DEVLETİN ŞEFKAT ELİNİ UZATTIK

Yeni evlerin huzur, bereket ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' vizyonunu esas alan güçlü bir sosyal devlet anlayışı temel ilkemizdir. Bu anlayışla hayat bulan sosyal politikalarımız, dünyaya örnek olan bir hizmet ağının kurulmasına vesile oldu. Tüm vatandaşlarımıza devletin şefkat elini uzattık. Toplumun tüm kesimlerinin refahını gözeten bir yaklaşımla Türkiye'nin dört bir yanına sosyal destek modellerimizi yaygınlaştırdık. Bu doğrultuda, kadını, çocuğu, aileyi güçlendiren, yaşlıyı, engelliyi, şehit yakınlarını ve gazileri gözeten çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi hanelere daha hızlı ve daha etkili ulaştırmak için sahadaki gücümüzü her geçen gün artırıyoruz."

Erzurum'a son 24 yılda, 22,7 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Göktaş, "31 kuruluşumuz, her vatandaşımıza dokunan, ihtiyaç anında hızlıca devreye giren sahadaki gücümüzün somut karşılığıdır. Bu hizmet zincirinin önemli bir halkası da açılışını gerçekleştirdiğimiz engelli aktif yaşam merkezimizdir. Bu merkezle engelli bireylerimizin kendi çevrelerinden kopmadan ailelerinin yanında bakım almasını sağlayacağız. Ayrıca, sosyo-kültürel faaliyetlerden sportif etkinliklere; terapi ve fizyoterapi hizmetlerinden mesleki uygulamalara kadar kapsamlı bir destek sunacağız. Amacımız; engelli kardeşlerimizin yeteneklerini geliştiren, sosyal hayata katılımlarını artıran, ailelerimize sunduğumuz imkanları kalıcı hale getirmektir" diye konuştu.

Bakan Göktaş, Erzurum'da inşa edecekleri 84 kapasiteli huzurevi projesi için de çalışmaların başladığını söyledi.

Konuşmaların ardından konutların hak sahiplerini kurayla belirlendi ve anahtarları teslim edildi.

Haber: Salih TEKİN – Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

