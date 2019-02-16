Bakan Turhan, Cenaze Törenine Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Mehmet Atmaca'nın annesi Bedriye Atmaca'nın cenaze törenine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Mehmet Atmaca'nın annesi Bedriye Atmaca'nın cenaze törenine katıldı.



Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bedriye Atmaca için Düzköy ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'ndeki Mevlana Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Törene katılan Bakan Turhan, Mehmet Atmaca ve aile üyelerine taziyelerini iletti.



Cenaze aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile vatandaşlar katıldı.



Turhan, Atatürk alanındaki esnafı da ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

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