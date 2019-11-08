Bakan Turhan: "İstanbul Boğazı deniz trafiğinde S.O.S veriyor"

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Birinci Şehir ve Hukuk Konuşmaları Sempozyumuna katıldı

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Birinci Şehir ve Hukuk Konuşmaları Sempozyumuna katıldı. Bakan Turhan, "İstanbul Boğazı uzun zamandır deniz trafiğinde S.O.S veriyor. Karadeniz ve Marmara'da gemiler boğazı geçmek için 2 gün bekliyor" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Birinci Şehir ve Hukuk Konuşmaları Sempozyumu düzenlendi. Haliç yerleşkesindeki kampüste düzenlenen sempozyumun ilk oturumuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Gerçek, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Naim Demirhan, Üniversite öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Ulaşım insanoğlunun en önemli ihtiyaçlarından birisidir. Tarih boyunca da böyle olmuş. Dolayısıyla ülkeler bu konulara özel önem veriyorlar. Ulaşım politikalarıyla sorunun üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Metropoller ise ulaşım sorunlarının can yakıcı boyutlara ulaştığı yerlerde ön sıralarda geliyor. İstanbul 15 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın sayılı metropolleri arasında yer aldığından, öteden beri ulaşım politikalarının öncelikli gündem maddelerinden birini oluşturmuştur" dedi.

İstanbul ulaşımındaki temel meselenin ülke nüfusunun son 70 yılda 3-4 kat civarında artmasına rağmen şehrin nüfusunun 12 katın üstünde artması olduğunun altını çizen Turhan, "Tabii yetersiz alt yapı ve çarpık kentleşme de eklendiğinde sorunun boyutları daha da yükseliyor. Ayrıca bölgede İstanbul odaklı sanayi ve ticaret platformlarının artan hızını da buna eklediğimizde durum daha da vahimleşiyor. Aslında vizyoner bakışla gidişatın vaktinde farkına varılıp gerekli alt yapı hazırlığı yapılsaydı, köprü ulaşım politikaları devreye sokulsaydı bugün sorun bu denli seviyede yaşanmıyor olacaktı" şeklinde konuştu.

"Bir günde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 156 bin araç geçiyor"

İstanbul'un trafik sorununun bundan 45 sene önce de haberlere konu olduğunu ifade eden Turhan, "Şehrin nüfusu 4 milyondu. O zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nden 26 bin taşıt geçiriyordu. Vatandaşlar bir yerden bir yere giderken de trafikte 1 saati aşkın süre geçirmekten şikayet ediyorlardı. Biliyorsunuz o dönemlerde bu köprünün bile yapılıp yapılmaması gerektiği konusunda farklı görüşlere sahip yetkili, sorumlu insanlarımız vardı. Bunları da şunun için söylüyorum 40-50 yıl önce İstanbul'un trafik sorunu haberlere konu olmakla bir anlamda alarm zilinin çaldığını da gösteriyordu. Ama buna rağmen bu konuda önlemler alınmamıştı. Bugün şehrin nüfusu 16 milyona yakın. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 4 milyon 200 bin civarında ve bu hala doyum noktasına ulaşmış değil. Bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bir günde geçen araç sayısı 156 bin. Açıldığı zaman 26 bin civarında araç geçiyordu bugün günde 156 bin araç geçiyor. Köprünün gerçek kapasitesini soracak olursanız bunu hizmet sınıfına göre derecelendirdiğimizde aslında A hizmet sınıfında, yani durmadan beklemeden sıradan şehirler arası bir yolculuktaki köprülerden geçer gibi geçseniz 90 bin araç geçmesi lazım. Trafikte akıcı yoğunluk kapasitesi 120 bin. Ama şu anda bu köprüden günde ortalama 156 bin araç geçiyor" açıklamasında bulundu.

"Her gün 365 bin yolcu Marmaray'dan faydalanıyor"

İstanbul için önemli projelerin devam ettiğini kaydeden Bakan Turhan, "Yapımı tamamlanan, devam eden ve hedeflediğimiz projelerle İstanbul'un ulaşım alt yapısını şanına, büyüklüğüne ve potansiyeline yakışır bir konuma taşımak için azimle, gayretle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90'ıncı yılında hizmete aldığımız Marmaray bunların en önemli halkalarından biriydi. Bu sistemde aradan geçen 5,5 yıl boyunca Marmaray ulaşım sistemi 5 durakla hizmet verirken bugün 43 durakla hizmet vermeye başladı ve günde ortalama 365 bin yolcu bu hizmetten faydalanıyor" dedi.

"İstanbul Boğazı deniz trafiğinde S.O.S veriyor"

İstanbul Boğazının deniz trafiğinde S.O.S verdiğini ifade eden Bakan Turhan, "İstanbul Boğazı, aynı zamanda uluslararası deniz trafiğine hizmet eden bir su yoludur. İstanbul Boğazı uzun zamandır deniz trafiğinde S.O.S veriyor. Özellikle 2013 ve 2014 yıllarında boğazdan günde 40 bin yük gemisi geçti. Boğazın güvenli bir şekilde hizmet verebilmesi için bu rakam maksimum 25 bin. Karadeniz ve Marmara'da gemiler boğazı geçmek için 2 gün bekliyor. Gemilerin beklemesi para demek. Geminin büyüklüğüne göre bir günün maliyeti 100 bin dolarla 400 bin dolar arasında değişiyor. Hizmet aksıyor, dünyada zenginlik giderek doğuya kayıyor. Orta Asya zenginleşiyor. Ortadoğu'nun zenginliği zaten vardı şu anda bir yıkım içerisinde yapılacak. Çin uzakta kaldı, çok hızlı büyüdü, gelişiyor. Dünyanın atölyesi halinde, üretiyor bu mallar pazarlara taşınacak. Bununla ilgili, bizim karayollarını, deniz yollarını ve demir yollarını geliştirmemiz lazım. Ülkemiz doğal bir ulaşım koridoru üzerinde kavşak noktasında. Bu avantajları insanımıza, milletimize ve ülkemize kazandırmamız lazım" şeklinde konuştu.

Program sonunda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yönetimi tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a hediye takdimi edildi.