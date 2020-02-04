Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "(Kanal İstanbul) Bizim için önemli olan projenin inşaatı için bu sahanın imar planlarında işlenmesi gerekiyor. Bunun 6 aylık sürede tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Ankara Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen "Geleneksel Ulaştırma Muhabirleri" toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tasfiye Kararnamesi kapsamında 224 tasfiye başvurusu yapıldığını kaydeden Bakan Turhan, "183'ü tasfiye edildi, 41 talepte haklı olmadığı için tasfiye edilmedi. Burada kamu yararı değil, firmanın yararı söz konusuydu" şeklinde konuştu.



Bilgi Teknolojileri Kurumu kararıyla uzaktan programlanabilir SIM teknolojilerini destekleyen sistemin cihazlarda kullanımının Mart 2019'da yüzde 100 yerli olacak şekilde kurulacağının aktarıldığını söyleyen Bakan Turhan, otomotiv endüstrisi dahil, cihazları elektronik SIM'i destekleyen son kullanıcıların 2020'de sistemlerden yararlanabileceğini bildirdi. Bakan Turhan, ayrıca yapılan düzenlemeyle uluslararası sertifikasyona sahip ekipman kurumuna yüzde 100 yerlilik şartı getirildiğini, Türkiye'ye ait hassas verilerin kendi kontrolünde olacağını belirtti. e-SIM teknolojisiyle SIM karta bağlı güvenlik alt yapısının yeni otomobillerde de yazılım tabanlı olarak sunulacağını bildiren Bakan Turhan, araç tedarikçilerinin 29 Şubat'tan itibaren bu hizmetten yararlanabileceğini kaydetti.



Kanal İstanbul projesinin 1/100.000'lik çevre düzeni planı askı sürecinin tamamladığını aktaran Bakan Turhan, 1/25.000'lik ve 1/5.000'liklere ilişkin plan çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Bakan Turhan, bu tarz büyük projelerin yapıldığı alanlarda imar planlarına ilişkin çok sayıda yetkili belediye olduğunu dile getirdi. Kanal İstanbul için sürecin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından devam ettirildiğinin altını çizen Bakan Turhan, "Bizim için önemli olan projenin inşaatı için bu sahanın imar planlarında işlenmesi gerekiyor. Bunun 6 aylık sürede tamamlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Bakan Turhan, Bilgi Teknolojileri Kurumu bünyesinde bulunan ' Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Milli Monitör Sistemi ve BTK Veri Merkezi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat'ta hizmete açılacağını da kaydetti. - ANKARA