Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Kayseri Hızlı Tren Projesi'nde hedefimiz 2023"
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Bakan Turhan: "Kayseri Hızlı Tren Projesi'nde hedefimiz 2023"

50 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin, "Net bir tarih yok, ihale hazırlık çalışmalarımız devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yerköy- Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin, "Net bir tarih yok, ihale hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl projesi tamamlanıp bittiğinde, netleştiğinde ihalesini yapmayı planlıyoruz. İnşallah hedefimiz 2023" dedi.

A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kente gelen Turhan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Turhan, Kayseri Havaalanı, şehir içi ulaşım, kara yolları ve yüksek hızlı tren projesine ilişkin ilgililerden bilgi aldığını, Kayseri'ye hak ettiği projeleri en kısa sürede kazandırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bir gazetecinin "Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin ne aşamada olduğunu" sorması üzerine Turhan, "Net bir tarih yok, ihale hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl projesi tamamlanıp bittiğinde, netleştiğinde ihalesini yapmayı planlıyoruz. İnşallah hedefimiz 2023." diye konuştu.

Turhan, Kayseri Havalimanının genişletilmesine ilişkin soruyu yanıtlarken de buraya yeni bir pist yapılması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Turhan, Boğazköprü mevkisindeki yol ve köprü çalışmasına ilişkin, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç diyor ki 'Hızlandırdık, 29 Ekim'de açıyoruz'. Başkanımız bizden daha hızlı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri Şehir Hastanesi - Belsin raylı sistem hattının yatırım programına alınması konusunda gerekli onayı verdiğini anlatan Turhan, "Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak ve hızlı bir şekilde tamamlanacak" dedi.

Bakan Turhan: Kayseri Hızlı Tren Projesi'nde hedefimiz 2023

Kayseri, Yerköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:30 Kaynak: AA
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