Bakan Uraloğlu açıkladı: "Aydın\'a 24 yılda 110,8 milyar liralık yatırım yapıldı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık tarafından Aydın'a AK Parti iktidarında toplam 110,8 milyar liralık yatırım yapıldığı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 13.30'da Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek toplu açılış ve temel atma töreni öncesi kent genelinde yapılan yatırımlar ve devam eden projeler gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti iktidarında geçen 24 yıllık süre içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Aydın'a 110,8 milyar liralık yatırım yapıldığı kaydetti. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı bilgilere göre son 24 yılda Aydın'da bugüne kadar 379 kilometre bölünmüş yol hayata geçirilirken, 7 bin 362 kilometrelik fiber ağ altyapısı kuruldu. Ulaşım yatırımlarının önemli projelerinden biri olan Aydın-Denizli Otoyolu, bölgenin trafik yükünü azaltarak ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Öte yandan kent genelinde devam eden önemli projeler arasında, Aydın Şehir Hastanesi Yolu, Selçuk-Ortaklar-Aydın Yolu, Söke-Kaçarlı Yolu, Selçuk-Kuşadası-Davutlar Yolu, Labranda-Karpuzlu Yolu ile İzmir-Aydın Otoyolu ve Aydın Çevre Yolu üstyapı onarımı yer aldı. Ayrıca Aydın-(Aydın-Muğla) il sınırı BSK onarımı, Söke-Novada farklı seviyeli kavşağı ve İncirliova-Aydın-Köşk Banliyö İşletmeciliği 1. etap projesinin de sürdüğü bildirildi. - AYDIN