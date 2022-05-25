Bakan Varank, Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda madalya alan öğrencileri tebrik etti - Son Dakika
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Bakan Varank, Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda madalya alan öğrencileri tebrik etti

25.05.2022 16:26

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 6. Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda başarı gösteren milli takım öğrencilerini kutlayarak "Havacılıktan uzaya, savunma sanayisinden elektrikli araçlara, yazılımdan yapay zekaya kadar birçok alanda yaptığımız atılımlara gençlerin öncülük etmesini istiyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 6. Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda başarı gösteren milli takım öğrencilerini kutlayarak "Havacılıktan uzaya, savunma sanayisinden elektrikli araçlara, yazılımdan yapay zekaya kadar birçok alanda yaptığımız atılımlara gençlerin öncülük etmesini istiyoruz." dedi.

Daikin Türkiye Hendek Fabrikası'ndaki VRV Üretim Tesisi'nin açılışında konuşan Varank, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen "2202 Bilim Olimpiyatları" kapsamında Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen genç bilim insanlarının katıldıkları tüm yarışmalarda bayrağımızı gururla dalgalandırdığını dile getirdi.

Bakan Varank, 20-24 Mayıs'ta Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da 37 ülkeden 182 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada altın madalya kazanan Yaman Bora Otuzbir, gümüş madalya alan Tolga Avkan ve Emir Akdağ ile bronz madalya elde eden Kaan Dere'yi tebrik etti.

Fırsat verildiğinde Türk gençliğinin yapabileceklerinin bir sınırı olmadığına defalarca şahit olduklarını vurgulayan Varank, "Son dönemde ülkemizden çıkan, milyar dolar değerlemeye ulaşan Turcorn'lar, start-up'lar ya da ordumuza teslim ettiğimiz Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'mız bu örneklerin sadece birkaçı." diye konuştu.

Varank, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek üzere TÜBİTAK desteğiyle yetiştirilen genç bilim insanlarının son dönemde katıldıkları tüm yarışmalardan başarılarla döndüklerine dikkati çekerek "Havacılıktan uzaya, savunma sanayisinden elektrikli araçlara, yazılımdan yapay zekaya kadar birçok alanda yaptığımız atılımlara gençlerin öncülük etmesini istiyoruz." dedi.

Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilere, ailelerine, öğretmenlerine, başta komite başkanları olmak üzere eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlere teşekkür eden Varank, şunları kaydetti:

"Bizim buradaki temel gayemiz; bilim ve teknoloji gerektiren her alanda bu örnekleri çoğaltmak ve ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapmaktır. Bunu da TEKNOFEST gençliğinin öncülüğünde yapacağımızdan en ufak bir şüphe duymuyoruz. Bildiğiniz üzere dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te düzenlenen teknoloji yarışmalarına ortaokul, lise ve üniversite çağındaki gençler kendi projeleriyle katılabiliyorlar. Sakarya'dan da birçok gencimiz bu yarışmalarda önemli başarılar kazanıyorlar. Kendi geliştirdikleri roketleri, elektrikli otomobilleri, insansız hava araçlarını ve denizaltıları yarıştırıyorlar.

Bu yarışmalarda yalnızca teknik beceri elde etmiyorlar. Hayal kurmayı, takım ruhunu, mücadele azmini öğreniyorlar. Biz de onlara bu maratonda yoldaşlık ediyoruz. Projelerini tasarlayıp sonrasında da hayata geçirmeleri için gereken tüm maddi ve teknik desteği sağlıyoruz. Böylelikle bir yandan ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını geliştirirken diğer yandan da başrolünde gençlerin olduğu dinamik bir ekosistem oluşturuyoruz."

Bakan Varank, TEKNOFEST etkinliğinin adeta bir çığ gibi büyüdüğüne ve uluslararası formata büründüğüne işaret ederek "Gururla belirtmek isterim ki TEKNOFEST'i yarın Azerbaycan'dan başlatıyoruz. Böylece organizasyonumuzun küresel marka olma yolundaki ilk adımını atmış olacağız. Türk gençleri gibi Azerbaycanlı gençlerin de teknolojiye olan ilgisini artıracak, yeni teknoloji dehalarını inşallah hep birlikte keşfedeceğiz. İnşallah eylül ayında da bu heyecanı Karadeniz'e taşıyacak ve TEKNOFEST'i Samsun merkezli olarak düzenleyeceğiz. Ben orada çok daha fazla takımı görmek istiyorum. İnşallah Sakaryalı gençlerimizin de o yarışmalardan birincilikle çıkmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda madalya alan öğrencileri tebrik etti
Bakan Varank, Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda madalya alan öğrencileri tebrik etti
Bakan Varank, Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda madalya alan öğrencileri tebrik etti
Bakan Varank, Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda madalya alan öğrencileri tebrik etti

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BAKAN VARANK ÜLKEMİZDE YATIRIM YAPAN HERKES KAZANMAYA DEVAM EDECEK - TAMAMI FTP'DE BAKAN VARANK ÜLKEMİZDE YATIRIM YAPAN HERKES KAZANMAYA DEVAM EDECEK - TAMAMI FTP'DE Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti
Kaynak: AA

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