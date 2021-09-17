Üye Girişi
BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ - Son Dakika

BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ

17.09.2021 17:29

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlerimizin kabiliyetleriyle beraber su altında sondaj gemilerimizin kullandığı robotik sistemlerin tamamını biz bundan sonra yerli ve milli olarak geliştirebiliriz, diyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlerimizin kabiliyetleriyle beraber su altında sondaj gemilerimizin kullandığı robotik sistemlerin tamamını biz bundan sonra yerli ve milli olarak geliştirebiliriz, diyoruz. Çünkü gençlerimizde bu kabiliyet var, mühendislerimizde, firmalarımızda bu kabiliyetler var. Biz de mavi vatanımızı inşallah onlara teslim edeceğiz, onlar da bu ülkeye en güzel şekilde hizmet edecekler dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Teknik Üniversitesi olimpik havuzunda lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri arasında düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nı izledi. Öğrencilerle tek tek sohbet eden ve çalışmalarını inceleyen Bakan Varank, geliştirilen cihazların havuzda yüzdürülmesini de takip etti.

Bakan Varank daha sonra açıklamalarda bulunarak, TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarıyla devam ettiğine dikkat çekti. Varank, Eylül ayı teknoloji ayı. TEKNOFEST'i hem teknoloji yarışmalarıyla inşallah 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak teknoloji gösterileriyle, teknoloji şovlarıyla, yerli ve milli ürettiğimiz ürünlerin sergilemesiyle Türkiye'ye kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Şu anda da TEKNOFEST kapsamında yapılan liseler arası insansız su altı sistemleri yarışmasındayız. Burada Türkiye'nin her tarafından yarışmaya katılan gençlerimiz kendi tasarladıkları su altı araçlarıyla yarışıyorlar. Oldukça zor görevleri var. Manuel görevlerden sonra otonom bir şekilde su altı araçları suyun içerisine bırakıp, suya yerleştirilen kale içinde geçmeleri gerekiyor. Lise seviyesindeki gençlerimiz için zorlu ve ileri teknoloji geliştiren bir alandan bahsediyoruz. Bizim TEKNOFEST'teki teknoloji yarışlarını düzenlememizin aslında sebebi geleceğin teknolojilerine çocuklarımızı, gençlerimizi hazırlayabilmek. Gelecekten trend olacak, dünyada etki oluşturacak teknoloji alanlarına şimdiden onları hazırlamak. Biz şunu görüyoruz ki, gençlerimiz zaten bu işlere hazır. Biraz önce Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin takımı bu sene ilk defa yarışmaya katılmasına rağmen çok başarılı bir şekilde otonom görevini gerçekleştirdi. Yetmedi ben oyunun kuralını değiştirdim, kalenin yerini havuzun içerisinde değiştirdik. Araçları onu da başarıyla geçti. Gerçekten gençlerimizin, hele ki lise öğrencilerimizin bu işlerle ilgileniyor olması, geleceğimiz adına umut verici dedi.

BİZDE MAVİ VATANIMIZI İNŞALLAH ONLARA TESLİM EDECEĞİZ

Mustafa Varank, Her sene yarışmaya katılanların sayısı artıyor. Birkaç yıldır yarışmaya gelen takımların kendilerini geliştirdiklerini de görebiliyoruz. Geleceğin teknolojileri diyoruz; biliyorsunuz su altı sistemleri mavi vatan açısından çok önemli. Gerek petrol ve gaz arama gemilerimiz gerekse sondaj gemilerimiz aslında su altı sistemlerini kullanıyorlar. Su altında sistemlerle eğer siz gazı çıkarmak istiyorsanız bu tip otonom araçlara da ihtiyacınız var. Bu tip insansız su altı sistemlerine, robot sistemlere ihtiyacınız var. İşte gelecekte bu işleri bu gençler yapacaklar. Hali hazırda sondaj gemilerimiz yerli firmalarımızın geliştirdiği su altı sistemlerini kullanıyor ama bunun yanında yurtdışından ithal edilen sistemlerde kullanıyorlar. Ama buradaki gençlerimizin kabiliyetleriyle beraber su altında sondaj gemilerimizin kullandığı robotik sistemlerin tamamını biz bundan sonra yerli ve milli olarak geliştirebiliriz diyoruz. Çünkü gençlerimizde bu kabiliyet var, mühendislerimizde, firmalarımızda bu kabiliyetler var. Biz de mavi vatanımızı inşallah onlara teslim edeceğiz, onlar da bu ülkeye en güzel şekilde hizmet edecekler şeklinde konuştu.

BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ
BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ
BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ
BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ
BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ
BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ
BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ
BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ
BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ
BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ
BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ
BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ
BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ
BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ
BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ
BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ
BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ
BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ
BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mustafa Varank, Teknofest, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek 18:04 Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı 17:52 Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı 17:38 Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı
Sokak köpeği besledikleri için saldırıya uğrayan kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı 17:34 Sokak köpeği besledikleri için saldırıya uğrayan kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı Eşini ve 1,5 aylık oğlunun üzerine kolonya dökerek yakan babanın ifadesi ortaya çıktı: Nasıl oldu bilmiyorum 17:22 Eşini ve 1,5 aylık oğlunun üzerine kolonya dökerek yakan babanın ifadesi ortaya çıktı: Nasıl oldu bilmiyorum Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler 16:46 Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler
Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi 16:22 Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi Kadir Ezildi'nin programında ortalık birbirine girdi! Yarışmacı, aldığı puanı beğenmeyince rakibini kovdu 16:02 Kadir Ezildi'nin programında ortalık birbirine girdi! Yarışmacı, aldığı puanı beğenmeyince rakibini kovdu

Son Dakika Haberleri
18:04 Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek
18:01 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz
17:50 İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü
17:35 İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım
17:26 Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var
17:22 Eşini ve 1,5 aylık oğlunun üzerine kolonya dökerek yakan babanın ifadesi ortaya çıktı: Nasıl oldu bilmiyorum
17:18 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu
16:46 Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler
16:37 Bilet fiyatlarını protesto eden Milan taraftarı karşılık aldı! Bilet fiyatları yarıya düştü
16:26 Frankfurt maçında penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim
15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu 15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu         
18:20
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz         
18:02
İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü         
17:50
İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım         
17:35
Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var         
17:26
Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri "Çocuğum ortada kaldı" oldu         
17:07
Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet almak için Edirne'ye akın etti Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet almak için Edirne'ye akın etti         
16:35
Koronavirüsten bile hızlı ve güçlü yayılan norovirüs belirtileri neler? Koronavirüsten bile hızlı ve güçlü yayılan norovirüs belirtileri neler?         
16:17
Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi         
16:01
Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor         
15:59
Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü         
15:37
Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı         
15:31
Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele         
15:19
Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar         
14:35
Celal Şengör'ün Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş         
14:26
Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı         
12:06
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 18:25:57. #1.13#
SON DAKİKA: BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement