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Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek - Son Dakika

Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek

17.09.2021 12:08

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarışmacılarla sohbet ederek başarılar diledi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarışmacılarla sohbet ederek başarılar diledi. Bakan Varank, bazı araçları test ederek, kaportalarına imza atarken, "Otonom araç teknolojisinde Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa, ki ben buna yürekten inanıyorum, bu gençler sayesinde yazacak" dedi.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde devam ediyor. 146 takımın başvurduğu ve 19 takımın finale kaldığı yarışlarda takımlar, piste çıkarak kendileri için hazırlanan parkurda görevleri tamamlamaya çalıştı. Bilişim Vadisi'ne gelerek, yarışmacıları ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerle bir süre sohbet etti. Araçların kaportalarının üzerine imza atan, bazı araçların direksiyonuna da geçen Bakan Varank, araçları alanda test etti.

'OTONOM ARAÇLAR ŞU ANDA DÜNYANIN GÜNDEMİNDE'Otonom araç teknolojisinin geleceğin teknolojisi olduğunu söyleyen Bakan Varank, "Otonom araç yarışmaları son 4 senedir TEKNOFEST kapsamında düzenlediğimiz HAVELSAN, TÜBİTAK ve Bilişim Vadisi'nin sponsorluğunda ve mentorluğunda gerçekleştirdiğimiz yarışmalar. Burada özgün olarak kendi araçlarını tasarlayan takımların ya da bizim ilk defa bu sene kendilerine verdiğimiz araçlara kendi algoritmalarını yükleyerek yarışabilecekleri hazır araç kategorisinde bir yarışmadan bahsediyoruz. Burada gençlerimiz, arkadaşlarımız araçları ile otonom bir şekilde yolcu alıp indirme, trafik işaretlerine uyma, aracı park etme gibi aşamaları tamamen sürücüsüz, otonom bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekiyor. Otonom araçlar zaten şu anda dünyanın gündeminde. Bütün markalar elektrikli araçlarının yanında otonom araçlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Bu da yapay zeka, görüntü işleme gibi gerçekten ileri teknolojileri çalışmayı gerektiren bir alan. Biz burada genç kardeşlerimiz ile, geleceğin teknolojilerini çalışmaya başlayan gençler ile bir yarışma yapmış oluyoruz." dedi.'İLERİDE ÇOK BAŞARILI İŞLERE İMZA ATACAKLARİçinde heyecan olan gençlerin Türkiye'nin geleceğine önemli katkı yapacağını söyleyen Bakan Varank, şöyle konuştu: "Gençlerin gayreti gerçekten kelimelerle tarif edilebilecek bir şey değil. Arkamızda Serçe araba var. Bu arabayı Bülent Ecevit Üniversitesi'nden gençlerimiz hurdalıktan 3 bin TL'ye almışlar. Üstüne kendi elektrik motorlarını tasarlamışlar, sürücülerini tasarlamışlar, otonom yazılımlarını tasarlamışlar. Bunlar kolay işler değil. Gayret gerektiriyor. Bu arabayı buraya getirmek bile aslında büyük bir iş. Gençler bu gayreti gerçekten bu işe gönül verdikleri için gösteriyor. İçinde bu şevk olan, heyecan olan, bilim, teknoloji, mühendislik alanında kabiliyeti olan gençlerimize böylece bir şans vermiş oluyoruz. Onlar da bu şansı değerlendirdiklerinde hem kişisel tatmin açısından hem de gelecekte özgeçmişlerine yazacakları büyük bir başarıdan bahsediyoruz. Buradaki gençlerimiz pırıl pırıl gençler ve ileride çok daha başarılı işlere imza atacaklar. Otonom araç teknolojisinde Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa, ki ben buna yürekten inanıyorum, bu gençler sayesinde yazacak."

- Gebzekocaeli
Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek

Mustafa Varank, Bilişim Vadisi, Tragger, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek - Son Dakika
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