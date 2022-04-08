BAKAN VARANK PENDİK'TE ARAÇ EKSPERTİZ VE YENİLEME MERKEZİNİ AÇTI - Son Dakika
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BAKAN VARANK PENDİK'TE ARAÇ EKSPERTİZ VE YENİLEME MERKEZİNİ AÇTI

08.04.2022 14:16

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İkinci el otomobil satışlarında güven çok önemli. Bu manada vatandaşlarımızın ekspertiz yaptırırken Türk standartları enstitüsünden belgelenmiş firmaları tercih etmeleri önemli" dedi.

İSTANBUL DHA - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İkinci el otomobil satışlarında güven çok önemli. Bu manada vatandaşlarımızın ekspertiz yaptırırken Türk standartları enstitüsünden belgelenmiş firmaları tercih etmeleri önemli" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Pendik'te VavaCars'ın araç ekspertiz ve yenileme merkezini açtı. Törene Bakan Varank'ın yanı sıra VavaCars Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci ve VavaCars yöneticileri ile çalışanları katıldı.

"2 MİLYON ARAÇ ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTELERİNE VASITASIYLA SATILDI"

Varank törende yaptığı konuşmada, yeni araç satışlarının 700 - 800 bin civarında olsa da ikinci el piyasasında bu rakamın alın satımlarla 9 milyona ulaştığını kaydetti.

İkinci el satışlarının ekonomide önemli yer tuttuğunu ifade eden Bakan Mustafa Varank, "Geleneksel olarak galerici esnafının yaptığı bu iş artık teknolojiyle buluştu. 6 milyon otomobilinin geçen sene 2 milyonunu online alışveriş sitelerine vasıtasıyla satıldığını görüyoruz. Bunun giderek artacağına düşünüyoruz. Bu sektörde yeni teknoloji ve trendlerin devriye girmesi, VavaCars gibi elektronik, ticaret ve teknoloji firmalarının devreye girmesiyle vatandaşlarımızın daha çok rahat güvenli çok daha kolay ikinci el otomobil satabileceği bir zamana geliyoruz" dedi.

"İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARINDA GÜVEN ÇOK ÖNEMLİ"

'VavaCars yabancı bir yatırımcının Türkiye'deki potansiyeli görüp burada yaptığı bir yatırımdır" diyen Varank, "Bunu sadece Pakistan'a ihraç eden bir yatırım ama devamı gelecek. Biz Türkiye'yi katma değer ve teknolojiyle büyütmek istiyoruz. Bunun gibi girişimler Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak. İkinci el otomobil satışlarında güven çok önemli. Bu manada vatandaşlarımızın ekspertiz yaptırırken Türk standartları enstitüsünden belgelenmiş firmaları tercih etmeleri önemli. Biz Türk Standartları Enstitüsü ile ekspertiz yapan şirketleri denetim altına alıyoruz. Hem burada kullanılan araçların kalibrasyonuna bakıyoruz. Hem de süreçlerini belgelendiriyoruz. Bu manada Türk Standartları Enstitüsü'nün önemli olduğuna inanıyoruz" diye konuştu

"İKİNCİ ELDE YENİLEME DÖNEMİNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ"

VavaCars Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci ise, 'İstanbul'da hayata geçirdiğimiz bu yatırımla daha önce böyle bir tesis bulunmayan Türkiye'de, oyunun kurallarını değiştiriyoruz. Bu merkezde, bünyemizde satışı yapılacak araçların tüm bakımları ve ekspertizleri yapılmış şekilde alıcılara sunarak ikinci elde yenileme dönemine geçmiş olacağız. VavaCars olarak önceliğimiz; herkesi güvenli, hızlı ve sorunsuz biçimde ikinci el araç alım satım hizmetimizle buluşturmak. Bu doğrultuda IRC yatırımlarımızı Türkiye'nin dört bir köşesinde hayata geçirerek toplam yatırımımızı 200 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlara paralel olarak da toplamda 1000 kişiye istihdam sağlayacağız. Sektörde yaptığımız yatırımların bu denli etkili olması bizim için mutluluk verici. Her zaman inovatif ve hayatı kolaylaştırıcı çözümler sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Varank, merkezi gezdi. Varank, çalışanlarla sohbet edip yaptıkları iş hakkında bilgi aldı.

BAKAN VARANK PENDİK'TE ARAÇ EKSPERTİZ VE YENİLEME MERKEZİNİ AÇTI
BAKAN VARANK PENDİK'TE ARAÇ EKSPERTİZ VE YENİLEME MERKEZİNİ AÇTI
BAKAN VARANK PENDİK'TE ARAÇ EKSPERTİZ VE YENİLEME MERKEZİNİ AÇTI
BAKAN VARANK PENDİK'TE ARAÇ EKSPERTİZ VE YENİLEME MERKEZİNİ AÇTI
BAKAN VARANK PENDİK'TE ARAÇ EKSPERTİZ VE YENİLEME MERKEZİNİ AÇTI
BAKAN VARANK PENDİK'TE ARAÇ EKSPERTİZ VE YENİLEME MERKEZİNİ AÇTI
BAKAN VARANK PENDİK'TE ARAÇ EKSPERTİZ VE YENİLEME MERKEZİNİ AÇTI
BAKAN VARANK PENDİK'TE ARAÇ EKSPERTİZ VE YENİLEME MERKEZİNİ AÇTI
BAKAN VARANK PENDİK'TE ARAÇ EKSPERTİZ VE YENİLEME MERKEZİNİ AÇTI

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Kaynak: DHA

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