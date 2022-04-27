Bakan Varank'tan girişimci Altınovalı kadınlara tam destek - Son Dakika
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Bakan Varank'tan girişimci Altınovalı kadınlara tam destek

27.04.2022 23:54
Bakan Varank'tan girişimci Altınovalı kadınlara tam destek

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ilçeyi ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ilçedeki kadınların ürettiği reçel ve kurutulmuş meyveleri tattırdı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ilçeyi ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ilçedeki kadınların ürettiği reçel ve kurutulmuş meyveleri tattırdı. Kadınların el emekleri Bakan Varank'tan tam not aldı.

Yalova'nın Altınova İlçesini ziyaret eden Bakan Varank, Altınova Belediyesi öncülüğünde kurulan S.S. Altınova Kadın Kooperatifi'nin el emeği, göz nuru reçel ve kurutulmuş meyvelerinin tadına bakarak Altınovalı kadınlara tam destek sözü verdi.

ALTINOVA'YI ZİYARET ETTİ

Varank, Altınova'da kurulu bulunan Nevzat Samancı'nın sahibi olduğu NEVTEN Tente-Pergole-Cam-Akıllı Çatı Mafsallı Tente Fabrikası ile Altınova Tersane Bölgesinde kurulu bulunan Sanmar Tersanesi'ni ziyaret etti. Ziyaretler sırasında Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Bakan Varank'a ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"ÇOK CİDDİ YATIRIMLARA ÖNCÜ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a Altınova'ya gösterdiği özel ilgi ve destekleri için teşekkür eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Gemi ve feribot üretimi ile teknolojileri noktasında dünyanın önemli merkez üstü konumuna gelen tersane bölgemiz, gerekse tarım ve kadınların üretimi anlamında çok ciddi yatırımlara öncülük eden Sayın Bakanımızı Mustafa Varank ile bereketli toprakların üretken kadınları ile bir araya geldik. S.S. Altınova Kadın Kooperatifi'nin el emeği, göz nuru reçel ve kurutulmuş meyvelerinin tadına bakarak tam destek sözü veren Sayın Bakanımıza ilçem adına şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

(Mehmet Mercan/İHA)

Bakan Varank'tan girişimci Altınovalı kadınlara tam destek
Bakan Varank'tan girişimci Altınovalı kadınlara tam destek
Bakan Varank'tan girişimci Altınovalı kadınlara tam destek
Bakan Varank'tan girişimci Altınovalı kadınlara tam destek
Bakan Varank'tan girişimci Altınovalı kadınlara tam destek
Bakan Varank'tan girişimci Altınovalı kadınlara tam destek
Bakan Varank'tan girişimci Altınovalı kadınlara tam destek

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Mustafa Varank, Metin Oral, Yalova, Tente, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank'tan girişimci Altınovalı kadınlara tam destek - Son Dakika


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