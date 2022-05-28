BAKAN YANIK DİJİTAL MECRALARDA TEHDİDİ GÖZLEMLEME ŞANSINIZ ZAYIF - Son Dakika
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BAKAN YANIK DİJİTAL MECRALARDA TEHDİDİ GÖZLEMLEME ŞANSINIZ ZAYIF

28.05.2022 13:17

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Çocuk ve Yeni Medya' sempozyumuna katıldı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Çocuk ve Yeni Medya' sempozyumuna katıldı. Burada konuşan Bakan Yanık, "Somut nesneleri kontrol etmemiz ve gözlemlememiz, tehdit tanımını yapmanız kolay ancak dijital mecralarda tehdidi gözleme şansınız çok zayıf" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Beykoz'da otelde düzenlenen 'Çocuk ve Yeni Medya' sempozyumuna katıldı. Sempozyuma Bakan Yanık'la birlikte AK Parti milletvekilleri Ravza Kavakçı ile Radiye Sezer Katırcıoğlu, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda akademisyen ve partili katıldı.

"UYUŞTURUCU BAĞIMLILARININ YÜZDE 92'SİNİN ANNESİ EV HANIMI"

Bakan Yanık, "Kabinede İçişleri Bakanımız uyuşturucu meselesi ile alakalı bir bilgilendirme yaptı. O raporu da aldım inceleyeceğim ve o raporda dikkatimi çeken iki şey vardı. Kendi mesleki tecrübelerimden de yola çıkarak söylüyorum. 2 veri çok dikkatimi çekti ve beni çok endişelendirdi. Birincisi uyuşturucu bağımlılarıyla yaptıkları anketlerde çıkan sonuç; bağımlıların yüzde 92'sinin annesi ev hanımı. Bu bize şunu söylüyor: bu çocuklar yurdum insanı. İkincisi erkekler arasında bağımlık çok daha yüksek, yüzde 90'lara yakın. Burada çok çeşitli şeyler söylenebilir. Fıtri yatkınlık, daha kolay erişiyor diyebilirsiniz. Daha az denetleniyor diyebilirsiniz, ne derseniz deyin önemli değil. Sonuç, karşımızda böyle bir tablo var ve bizim bununla alakalı çocuklarımızın çocukluğundan başlayıp iyi bir rol model olmamız gerekiyor. Cinsel kimliğin bilimsel olarak beş yaşında oluştuğu söyleniyor. Çocuklara modellemeyle, öykünme ile kız çocuk anne, erkek çocuk babaya öykünerek kendi cinsel kimliğini oluşturuyor. Demek ki o zaman çocuklarımıza anne ve baba olarak doğru bir kimlik modellemesi bırakmalıyız" dedi.

Bakan Yanık, "Dijital mecraların şöyle bir ek tehdidi var. Bana göre başka somut nesneleri kontrol etmemiz ve gözlemlememiz tek bir fırsat tanımını ayrılık yapmanız kolay ancak dijital mecralarda tehdidi gözleme şansınız çok zayıf. Elinde bir telefonla yan kanepede ayağını uzatıp oturan çocuğunuzun hangi mecralarda nerelerde dolandığını bilemiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla o tehdidi bertaraf etmemiz o tehdidi takip etmek çok kolay değil. "

BAKAN YANIK DİJİTAL MECRALARDA TEHDİDİ GÖZLEMLEME ŞANSINIZ ZAYIF
BAKAN YANIK DİJİTAL MECRALARDA TEHDİDİ GÖZLEMLEME ŞANSINIZ ZAYIF
BAKAN YANIK DİJİTAL MECRALARDA TEHDİDİ GÖZLEMLEME ŞANSINIZ ZAYIF
BAKAN YANIK DİJİTAL MECRALARDA TEHDİDİ GÖZLEMLEME ŞANSINIZ ZAYIF
BAKAN YANIK DİJİTAL MECRALARDA TEHDİDİ GÖZLEMLEME ŞANSINIZ ZAYIF

YORUMLAR
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Bakan Derya Yanık: 'Dijital mecraların kötü mayalayıcı etkisi olabiliyor' Bakan Derya Yanık: 'Dijital mecraların kötü mayalayıcı etkisi olabiliyor'
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BAKAN YANIK DİJİTAL MECRALARDA TEHDİDİ GÖZLEMLEME ŞANSINIZ ZAYIF - Son Dakika


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