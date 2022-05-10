Bakan Yanık, 'Gözümden Gönlümden' resim sergisini açtı - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da ressam Kamuran Kardaş'ın 'Gözümden, Gönlümden' isimli resim sergisinin açılışını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ressam Kamuran Kardaş'ın, Ankara Müzik ve Görsel Sanatlar Üniversitesi'ndeki 'Gözümden, Gönlümden' isimli resim sergisinin açılış kurdelesini kesti. Sergiyi gezen Bakan Yanık, Kardaş'ın 4 yılda yaptığı eserleri başarılı bulduğunu söyleyip, tebrik ederek "Resimle sadece güzel güzel renklerin bir araya geldiği bir formu izliyor olmazsınız aynı zamanda dönemin kıyafetlerini görürsünüz. Bizim tarihimizde geriye dönüp baktığınızda tam da bu sebeple küçücük bir kaşığın sapında bile küçük bir motif görürsünüz. Gerçekten son zamanlarda hem kurumlar hem de kuruluşlar ama özellikle somut olmayan kültür varlıklarının takibi ve ortaya çıkarılması noktasında çok esaslı çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bundan sonra özellikle genç sanatçıların bu mirasa olması gerektiği kadar sahip çıkmasıyla geleceğe çok daha güzel, esaslı ve içeriği dolu taşıyan bir kültür mirasını götüreceğimize inanıyorum" dedi.