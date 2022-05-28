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Bakan Yanık, pandemi döneminde ziyarete kapanan huzurevlerinin tekrar ziyarete açıldığını duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:

" Tedbirli olmak şartıyla huzurevlerimiz şu anda ziyarete açık"

" (Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri) Tamamen yatay mimari ve özgün Türk mimarisini modelleyerek oluşturduğumuz bir yapı olacak"

"Şu an için yaklaşık 100 bin metrekare üzerine 147 bin metrekare kapalı alan yapacak şekilde planladık"

"(Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri) Cumhurbaşkanımızın adım adım her noktasını takip ettiği bir proje"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Darülaceze'nin herkese kapısını açan kapsayıcı yapısını koruyarak yeni bir tesis olan Sosyal Hizmet Şehri kurduklarını belirterek, "Tedbirli olmak şartıyla huzurevlerimiz şu anda ziyarete açık. Ziyaretle ilgili kısıtlamalarımızı kaldırdık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin detaylarını anlattı. Bakan Yanık, Sosyal Hizmet Şehri'nin mimari yapısını, 1895'ten beri hizmet veren Darülaceze'nin yapısını koruyarak hayata geçireceklerini vurguladı.

"Tamamen yatay mimari ve özgün Türk mimarisini modelleyerek oluşturduğumuz bir yapı olacak"

Sosyal Hizmet Şehri'nin dünyada örneği olmayan özel bir tesis olacağını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Sosyal Hizmet Şehri gerçekten çok büyük bir proje. Hakikaten bir şehir kuruyoruz. Arnavutköy Yassıören bölgesinde yaklaşık bin kapasiteli bir tesis kuruyoruz. Ayrıca gelecekte ihtiyaç olması halinde 19 bin metrekare bir yerde, 12 bin metrekare bir yerde olmak üzere iki ayrı rezerv alan bıraktık. Zemin artı azami 3 kat olacak. Tamamen yatay mimari ve özgün Türk mimarisini modelleyerek oluşturduğumuz bir yapı olacak. Tesisin sakinleri için tek kişilik, iki kişilik, üç kişilik ve dört kişilik olacak şekilde odalar tasarlandı" diye konuştu.

"Şu an için yaklaşık 100 bin metrekare üzerine 147 bin metrekare kapalı alan yapacak şekilde planladık"

Bakan Yanık, Sosyal Hizmet Şehri Projesinde huzurevi hizmeti birimi, yatağa bağlı yaşlı birimi, alzheimer hastalığı ve demans gibi tamamen sağlık hizmeti sağlayacak birimler ile 50 kişi kapasiteli çocuk yuvası, poliklinik, rehabilitasyon ve sosyal merkezinin yer alacağını kaydetti. Yanık ayrıca tesiste iş atölyeleri konferans merkezi ve Darülaceze'nin ruhuna uygun cami, havra ve kilise gibi ibadet alanlarının olacağını aktardı.

Bakan Yanık konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu an için yaklaşık 100 bin metrekare üzerine 147 bin metrekare kapalı alan yapacak şekilde planladık. Gerçek bir Sosyal Hizmet Şehri olacak. Bakım kuruluşları, sosyal alanları, ibadet mekanları, orada yaşayan yakınlarını ziyarete gelen insanların kullanabileceği sosyal alanları ile tam bir kompleks olarak yapıldı."

"Cumhurbaşkanımızın adım adım her noktasını takip ettiği bir proje"

Sosyal Hizmet Şehri Projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en başından itibaren takip ettiğini belirten Yanık, "Bu projeye Cumhurbaşkanımızın bizatihi talimatıyla, kendisinin işaret ettiği bir vizyon ile çalışmaya başladık. Cumhurbaşkanımızın adım adım her noktasını takip ettiği bir proje. Şükürler olsun ki temelini atmak nasip oldu. İnşallah çok kısa zamanda tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmayı arzu ediyoruz" dedi.

"Darülaceze'nin herkese kapısını açarak kucaklayan yapısını bugün bulunduğu yerden Sosyal Hizmet Şehri'ne taşıyoruz"

Darülaceze'nin ihtiyaç sahiplerine hiçbir etnik, inanç ayrımı yapmadan kapılarını açan bir misyonunun olduğuna dikkat çeken Bakan Yanık, Darülaceze'nin bağışlarla yaşayan, kamu kaynağı kullanmayan bir kurum olduğunu kaydetti. Yanık, "Darülaceze'nin herkese kapsını açarak kucaklayan yapısını bugün bulunduğu yerden Sosyal Hizmet Şehri'ne taşıyoruz. Tarihten taşıdığı misyonu daha da geliştirmeye, daha da teçhiz edilmiş, daha da iyi imkanlarla ama aynı ruh ile yeni Sosyal Hizmet Şehri'ne taşınması söz konusu" diye konuştu.

Huzurevleri ziyarete açıldı

Tedbirli olmak şartıyla huzurevlerinin şu anda ziyarete açık olduğunu söyleyen Bakan Yanık, "Ziyaretle ilgili kısıtlamalarımızı kaldırdık. Burada şunu ifade etmem lazım; Pandemi döneminde yaşlı bakım merkezlerinde vefatlar yüzde 80'lere kadar yükseldi. Bizim huzurevlerimizde bu oran yüzde 4 civarında. Dolayısıyla burada çalışma arkadaşlarımız, pandemi döneminde tam bir karantina uygulayarak, çalıştıkları mekanlardan çıkmadan, aylarca oralarda kalarak faaliyetlerini sürdürdü. Çalışma arkadaşlarımıza ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de yaşlılarımıza etmemiz gerekiyor. Ağır pandemi koşullarında tam karantina, aylarca dışarıya çıkmama, dışarıdan kimsenin gelememesi hiç de kolay değildi. Onlarda bu noktada bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Talimatların, alınan güvenlik önlemlerinin uygulanması onların başarısıdır" ifadelerini kullandı.