Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Dursun'dan Van'daki tarihi mekanlara ziyaret
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Bakan Yardımcısı Dursun'dan Van'daki tarihi mekanlara ziyaret

1 saat önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Gürpınar ilçesindeki tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Dursun'dan Van'daki tarihi mekanlara ziyaret, System.String[]
KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Gürpınar ilçesindeki tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.
Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış tarafından karşılanan Dursun, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dursun, daha sonra ilçede bulunan tarihi Hoşap Kalesi ile Çavuştepe Kalesi'ni gezdi. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Güzelsu Mahallesi'nde ve Hoşap Kalesi çevresinde yapılacak projeler hakkında Bakan Yardımcısı Dursun'a bilgi vererek, turizmin geliştirilmesi amacıyla hazırladıkları projeleri anlattı. Bakan Yardımcısı Dursun, Çavuştepe Kalesi'ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarını da inceledi.


Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:27 Kaynak: DHA
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