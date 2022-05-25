Bakan Yardımcısı Erdil: Yerel yönetim hizmetimiz ivme kazandı - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Erdil: Yerel yönetim hizmetimiz ivme kazandı

25.05.2022 14:13
Bakan Yardımcısı Erdil: Yerel yönetim hizmetimiz ivme kazandı

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, il ve ilçelerde yerel yönetimlerin aksamaması için kayyum idareleri ve belediye başkan vekilliklerinin tahsis edildiğini belirterek, "Daha önce aksayan birçok yerel yönetim hizmetimiz; iyileşme, ivme kazandı" dedi.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, il ve ilçelerde yerel yönetimlerin aksamaması için kayyum idareleri ve belediye başkan vekilliklerinin tahsis edildiğini belirterek, "Daha önce aksayan birçok yerel yönetim hizmetimiz; iyileşme, ivme kazandı" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kars'a geldi. Harakani Havalimanı'nda karşılanan Erdil, Kars Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Türker Öksüz'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Erdil, daha sonra Kars Belediye Başkanlığı'na geçti. Erdil, İçişleri Bakanlığı'nca 2 Ekim 2020'de belediye başkan vekili olarak atanan Vali Türker Öksüz'den belediye hizmetleriyle ilgili bilgi aldı.

Kars Belediyesi Başkan Öksüz, görevi devraldıktan bugüne kentte belediye çalışmalarının arttığını dile getirerek, "Belediye başkan vekilliği görevinde devraldığımız 2 Ekim 2020 tarihinde itibaren belediyemizin her alanındaki hizmetlerinde önemli ivmeler kazandırdık; bundan sonra daha hızlı, daha da ivmelendirerek bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Her türlü gayretimiz Kars'ta yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onların yerel hizmetlerden arzu edilen şekilde istifade etmelerini sağlamaya yöneliktir. Bunun için elimizden gelen gayreti bundan sonra da göstereceğiz" dedi.İl ve ilçelerde yerel yönetimlerin aksamaması için kayyum idareleri, belediye başkan vekilliklerinin tahsis edildiğini belirten Bakan Yardımcısı Erdil, "Bölgedeki illerdeki ve ilçelerdeki vali ve kaymakam arkadaşlarımız bu işlerde görevlendirildi. Daha önce aksayan birçok yerel yönetim hizmetimiz; iyileşme, ivme kazandı. O istikamette bugün biz Kars'tayız. Kars'ta bir dizi ziyaret programı çerçevesinde belediyemizi, belediyemizin hizmetlerini sayın başkan vekilimizden dinlemek ve yapılan çalışmaları birlikte değerlendirme için buradayız. Bir süre önce Kars Belediyesi'nin hizmetlerini, altyapı hizmetlerini, kültürel ve sosyal hizmetleri topyekun masaya yatırıp kısa, orta ve uzun vadede yapılan çalışmaları ve yapılacak projeleri birlikte değerlendirdik ve önümüzdeki sürece ilişkin öncelikler tespit edildi. Bu önceliklere ilişkin olarak ortak neler yapılabilir? Merkezi idareden ne tür kaynaklar sağlanabilir? Bu istikamette müzakerelerde bulunduk. İnşallah önümüzdeki hizmetlerde de sayın başkanımızın ifade ettiği gibi hizmetlerimizi ivmelendirmek ve kapasitesini artırmak için bir çalışmayı geliştireceğiz. İnşallah şu anda belki yaşanmakta olan birtakım temel hizmetlerin iyileştirilmesi de sağlanacaktır. Bu doğrultuda sizlere de teşekkür ediyoruz. Sayın valimize ve belediye başkan vekilimize başarılar diliyorum bu vesileyle. Sabahki yaptığımız değerlendirmede gördük ki geçtiğimiz 1,5-2 yıl süre içerisinde yapılan hizmetler çok geri kalmış. Daha önce çok büyük işler, aksatılmış hizmetler, bugün çok iyi bir noktaya taşındı ve önümüzdeki sene de daha iyi olacağını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.Bakan Yardımcısı Erdil, Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde incelemelerde bulunarak, Ebu'l Hasan Harakani Türbesi'ni ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Erdil: Yerel yönetim hizmetimiz ivme kazandı
Bakan Yardımcısı Erdil: Yerel yönetim hizmetimiz ivme kazandı
Bakan Yardımcısı Erdil: Yerel yönetim hizmetimiz ivme kazandı
Bakan Yardımcısı Erdil: Yerel yönetim hizmetimiz ivme kazandı
Bakan Yardımcısı Erdil: Yerel yönetim hizmetimiz ivme kazandı
Bakan Yardımcısı Erdil: Yerel yönetim hizmetimiz ivme kazandı
Bakan Yardımcısı Erdil: Yerel yönetim hizmetimiz ivme kazandı
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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kars Belediyesi, Türker Öksüz, Kars, Güncel, Son Dakika

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