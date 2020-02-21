Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Ankaralıların Ankara'da turist olmayı kabul etmesini istiyoruz. Ankara'da turist olarak ailece gezmelerini istiyoruz. 'Aman kaybolmasın' dediğimiz değerlerimizi çocuklarımıza anlatmalarını istiyoruz" dedi.



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, çeşitli platformlarda birçok kez dile getirdiği 'Ankara'yı Ankaralılara tanıtmak ve anlatmak' projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda 'Ankaralılar Ankara'yı Geziyor' etkinliği düzenleyen Bakan Yardımcısı Yavuz, Ankara Kalesi iç kale orta meydanda katılımcılarla buluştu. Saat Kulesi önünde basın açıklaması yapan Yavuz, beraberindeki heyetle birlikte Arslanhane Camii'ni de ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında kale esnafının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yavuz, Erzurum ile özdeşleşmiş Oltu Cağ Kebabının da tadına baktı. Akşit Sanat dükkanını ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yavuz'a heykeltraş Şerif Akşit, kendi emeği olan Hitit dönemini yansıtan bir savaş arabası figürünü hediye etti.



"Ankaralıların Ankara'yı gezmek, keşfetmek gibi alışkanlıklarının eskiye oranla zayıfladığını fark ettik"



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Böyle hayırlı, bereketli bir günde güzel bir proje başlatıyoruz. Biz burada resmi görevlerimizin ötesinde farklı bir birliktelik için bulunuyoruz. Bizi birleştiren konu Ankaralı olmak. Ankara'nın aslında kültürel, sanatsal değerlerini ön plana çıkarmak ve Ankara'nın gezilebilir bir turist şehri olduğunu ilan etmek istiyoruz. Bugün ilkini gerçekleştiriyoruz. Yeni bir hashtag çalışması da başlatıyoruz. Adı 'Ankara'da turist olmak.' Öncelikle Ankaralıların Ankara'yı gezmek, keşfetmek gibi alışkanlıklarının eskiye oranla zayıfladığını fark ettik. Biz istiyoruz ki ailelerimiz çocuklarını alıp Ankara'nın çok değerli müzelerini gezsinler" diye konuştu.



"Bu yıl sonunda 'Resim Heykel Müzesi'ni açacağız"



Bakan Yardımcısı Yavuz, Kültür Bakanlığına bağlı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin 'Avrupa'nın En İyi Müzesi' seçildiğini hatırlatarak, Ankaralının bu hususta çok fazla bilgisi olmadığından yakındı. Uzun süredir restorasyon çalışması devam eden 'Resim Heykel Müzesi' hakkında da açıklamalarda bulunan Yavuz, "Pek çok özel müzelerimiz var. Şu anda restorasyonda olan 'Resim Heykel Müzesi' var. İçindeki tarih sahnesiyle birlikte bu sene sonunda açılışı yapılacak. Sanat kurumlarımız çok güçlü, festivallerimiz çok güçlü. Güzel geleneksel çarşı ve esnafımız var. Ankara'da güzel bir gastronomimiz var. Bunları tekrar hatırlatmak istiyoruz. Ankaralıların Ankara'da turist olmayı kabul etmesini istiyoruz. Ankara'da turist olarak ailece gezmelerini istiyoruz. 'Aman kaybolmasın' dediğimiz değerlerimizi çocuklarımıza anlatmalarını istiyoruz. Gençlerin Ankara Kalesi'ne daha çok gelmesini istiyoruz. Kale çok yaşanabilir, keyifli bir alan" ifadelerini kullandı.



Hashtag: Ankara'da turist olmak



Önlerine üç hedef koyduklarından bahseden Yavuz, bunlardan ilkinin Ankaralıların Ankara'da turist olması olduğun açıkladı. Diğer hedefler arasında da Ankara'ya iş münasebetiyle gelmiş turistleri daha çok Ankara'da tutmak ve Ankara'ya hiç gelmemiş olan turistlere Ankara'yı cazip kılmak olduğunu söyleyen Yavuz, "Öncelikle hedefimiz Ankaralıları Ankara'da turist yapacağız. Ankara'ya iş nedeniyle milyonlarca insan geliyor. Biz onların da Ankara'da çok fazla turist olmadıklarını düşünüyoruz ve bu bizi üzüyor. Ankara'ya hiç gelmeyenleri de özellikle hafta sonu seyahatleri için bekliyoruz. Ben hashtagimizi de şu anda paylaşıyorum. Bundan sonra inşallah hafta sonu ailenizle yaptığınız paylaşımlarını 'Ankara'da turist olmak' hashtagiyle paylaşırsanız bizi mutlu edersiniz. Bizim bilmediğimiz yerler olabilir, bizimle hashtagle paylaşırsanız bizde gideriz" dedi.



'Ankaralılar Ankara'yı Geziyor' etkinliği kapsamında bir araya gelen grupta Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un yanı sıra; Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu Başkanı Recep Taş, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara Kulübü Başkanı Metin Özarslan ve Ankara Kent Konseyi Kale Çalışma Meclisi Başkanı Şevket Bülend Yahnici de yer aldı. - ANKARA