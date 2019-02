Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Çağla ile Görüşmek İçin Sakarya'ya Geldi

AK Parti Sakarya Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni'nde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya , kendisi ile görüşmek istediğini söyleyen down sendromlu milli sporcu Fatma Çağla Demir ile görüştü. Bakan Yardımcısı Yerlikaya, "Şu an buradaki ziyaretimiz hem seçim vesilesiyle hem Çağla'nın Cumhurbaşkanımıza yaptığı çağrı üzerine Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine buraya geldik. Çağla'yı da dinledik muhabbet ettik, taleplerini aldık" dedi.Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı üzerine Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi milli yüzücü down sendromlu Fatma Çağla Demir'i ziyaret etti. Samimi ortamın yaşandığı ziyaret esnasında Çağla, mutluluğunu dile getirdi.AK Parti Sakarya Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni sonrasında İhlas Haber Ajansı 'na (İHA) konuşan Çağla, Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile görüşmek istediğini ve projelerinin olduğunu söylemişti. Yerlikaya, daha sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın talimatı üzerine Çağla ile görüşmeye geldi. Bakan Yardımcısı Yerlikaya, "20 gün önce Çağla Cumhurbaşkanımızdan bizleri istediklerini söylemişler. Onun talimatı üzerine Çağla'nın yanına geldik. Onun projelerini dinledik, konuştuk, ilimizde bir kaç ziyaretimiz olacak. Sporcularımızı, gençliğimizi ziyaret edip geri döneceğiz. Cumhurbaşkanımızla birlikte onun talimatı doğrultusunda il, ilçe, mahalle demeden her köşede geziyoruz çalışıyoruz. Mücadelemize devam. Şu an buradaki ziyaretimiz hem seçim vesilesiyle hem de Çağla'nın Cumhurbaşkanımıza yaptığı çağrı üzerine Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine buraya geldik. Çağla'yı da dinledik muhabbet ettik, taleplerini aldık Ankara 'ya götüreceğiz inşallah" dedi.Çağla ise kendisine sorulan sorulara, "Şu anda çok mutluyum ve Cumhurbaşkanımı çok seviyorum" yanıtını verdi. - SAKARYA