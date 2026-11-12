Tekin'den Bahçeli'ye iki kitap: Birinde 950 yıllık harita var - Son Dakika
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Tekin'den Bahçeli'ye iki kitap: Birinde 950 yıllık harita var

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Tekin\'den Bahçeli\'ye iki kitap: Birinde 950 yıllık harita var
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1 yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de bütçe görüşmelerinin arasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ağırladı. Yaklaşık 10 dakikalık ziyarette Tekin, bakanlığın hazırladığı Türk dünyası konulu iki kitabı hediye etti; biri Dîvânu Lugati't-Türk'teki yaklaşık 950 yıllık haritadan yola çıkıyor. Tekin, kızının düğün davetiyesini de verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede Türk dünyasının tarihi ve kültürel mirasını anlatan iki kitap öne çıkarken Bakan Tekin, MHP lideri Bahçeli'ye taziyelerini de iletti.  

MHP LİDERİ BAHÇELİ'YE TÜRK DÜNYASINI ANLATAN İKİ KİTAP HEDİYE ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi görüşmelerine verilen arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Yaklaşık 10 dakika süren görüşmede Bakan Tekin, MHP lideri Bahçeli'ye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu” ve “Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu” adlı iki kitabı hediye etti. Temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik hazırlanan eserler, Türk dünyasının ortak tarihini, kültürel değerlerini ve coğrafi bağlarını genç kuşaklara tanıtmayı amaçlıyor.

Tekin'den Bahçeli'ye iki kitap: Birinde 950 yıllık harita var

HEDİYE EDİLEN KİTAPTA 950 YILLIK HARİTA AYRINTISI

MHP lideri Bahçeli'ye verilen kitaplardan “Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu”, tarihi bir haritadan yola çıkan anlatımıyla dikkat çekiyor. Kitapta Bilge ve Hakan adlı karakterler, dedelerinin kütüphanesinde Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda kaleme aldığı Dîvânu Lugati't-Türk eserindeki Türk dünyası haritasını keşfediyor. Yaklaşık 950 yıllık tarihi mirasa dayanan harita, karakterlerin Türk dünyasının farklı bölgelerine uzanan yolculuğunun başlangıç noktasını oluşturuyor. Böylece eser, yalnızca coğrafi bilgileri değil, Türk topluluklarının ortak geçmişini ve kültürel bağlarını da okuyucuya aktarıyor.

Tekin'den Bahçeli'ye iki kitap: Birinde 950 yıllık harita var

TÜRK DÜNYASININ 15 FARKLI ROTASI ANLATILIYOR

Türk Dünyası Kültür Atlası'nda Anadolu'dan Kafkasya'ya, Türkistan'dan Balkanlar'a uzanan geniş bir coğrafya ele alınıyor. 15 farklı rota üzerinden ilerleyen anlatımda Ahlat, Bakü, Aşkabat, Semerkant, Bişkek, Ötüken ve Mostar gibi tarihi merkezlere yer veriliyor. Eserde ayrıca karekodlar aracılığıyla dijital içeriklere, animasyonlara, etkileşimli haritalara ve sanal turlara erişim imkanı sunuluyor. Bu yönüyle kitap, öğrencilerin Türk dünyasının kültürel mirasını yalnızca okuyarak değil, görsel ve dijital materyaller aracılığıyla da tanımasını hedefliyor.

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'YE KIZININ DÜĞÜN DAVETİYESİNİ DE VERDİ

Ziyarette kitap hediyelerinin yanı sıra kişisel bir ayrıntı da yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2 Kasım'da hayatını kaybeden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli için taziyelerini iletti. Bakan Tekin, yaklaşık 10 dakika süren görüşmede Bahçeli'ye kızının düğün davetiyesini de takdim etti.

Milli Eğitim BakanlığıDevlet BahçeliYusuf TekinGüncelGündemSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 7 İphone 7 İphone:
    adam napsın bu yaştan sonra kitabı onun bu yaştan sonra kuranı Kerim’i okuması lazım 27 de yolcudur apbas 0 0 Yanıtla
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