Bakanlar Akar, Varank ve Karaismailoğlu, ASPİLSAN'ı gezdi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'yi ziyaret etti.

Akar, Varank ve Karaismailoğlu'nun ziyaretine, komuta kademesi, Vali Şehmus Günaydın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Kayseri milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.

Bakanlar, ziyarette çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada bir sunum yapan ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat Özsoy, ASPİLSAN'ın kuruluşu ve tarihi geçmişiyle ilgili bilgi verdi.

Özsoy, 3 ayrı kentte çalışma yerleri bulunduğunu belirterek, ASPİLSAN'ın hücre üretimiyle çalışmalara başladığını, şimdi batarya tasarlayıp, ürettiklerini aktardı.

Yeni projeleriyle ilgili de bilgi veren Özsoy, giyilebilir askeri batarya, yeni özel akıllı batarya projesi, kanguru akıllı batarya depolama ve şarj kabini gibi projeler üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Özsoy, yerli otomobil TOGG'a yönelik de projeleri olduğunu vurgulayarak, "TOGG tarafından gönderilen batarya isterlerine yönelik tasarım çalışmaları başlamıştır. Haziran ayı sonunda ihale teklifi gönderilecektir." dedi.

Sunumun ardından Akar, Varank ve Karaismailoğlu, ASPİLSAN'ın ürettiği lityum iyon pilleri inceledi.