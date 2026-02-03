Bakanlar Gazze ve Iran Konusunu Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ve İran nükleer meselesini ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Abdulati'nin Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile Riyad'da bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede iki bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasının uygulanması, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin desteklenmesi ve ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılmasının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Abdulati ile Bin Ferhan'ın, İran'ın nükleer dosyasına ilişkin olarak tarafların çıkarlarını dikkate alan, tansiyonun tırmanması riskini azaltan ve sürdürülebilir bir anlaşmaya zemin hazırlayacak şekilde ABD ile İran arasında diyaloğun yeniden başlatılması için diplomatik kanalların açık tutulması gerektiğini teyit ettiği aktarıldı.

Abdulati, Abu Dabi'de BAE'li mevkidaşı Bin Zayid ile bir araya geldi

Bakanlık açıklamasında ayrıca Abdulati'nin Abu Dabi'de BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid ile bir araya geldiği bildirildi.

Abu Dabi'deki görüşmede Abdulati'nin, ABD ile İran arasında kapsamlı bir anlaşmaya yol açabilecek diyaloğun yeniden başlatılmasının önemini vurguladığı aktarıldı.

Abdulati'nin ayrıca, Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasının uygulanmasına devam edilmesi gerektiğini dile getirdiği kaydedildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasında görüşmelerin tarihine ilişkin bilgi paylaşılmazken, BAE Dışişleri Bakanlığı "Bin Zayid-Abdulati görüşmesinin" dün akşam gerçekleştirildiğini duyurmuştu.