Bakanlık'tan Mersin'deki Olayla İlgili Açıklama

21.01.2026 17:24
Bakanlık, Mersin'deki çocuk eviyle ilgili soruşturmayı tamamladı, personel ve müdür cezalandırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Mersin'deki bir kuruluş personeliyle ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, haberlerde bahsi geçen görüntülere dair olayın, çocuk evleri sitesinde 2024'te İl Müdürlüğü tarafından tespit edildiği ve inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.

Bakanlık müfettişlerince yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde hem adli hem de idari süreçler titizlikle işletildiği belirtilen açıklamada, "İlgili personeller hakkında iş akdinin feshedilmesi, memuriyetten çıkarma, üst sınırdan yevmiye cezaları da dahil olmak üzere farklı işlemler uygulanmıştır. Ayrıca, ilgili kuruluş müdürünün idari görevi sonlandırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Bakanlık tarafından tespit edilen tüm eylemlerin adli soruşturma ve idari disiplin süreçlerinde değerlendirildiği vurgulanarak, "Hiçbir eylemin cezasız bırakılmaması için ilgili değerlendirme süreçleri devam etmektedir. Bakanlık olarak her vakayı titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

