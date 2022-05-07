BAKIR HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİNİ GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI - Son Dakika
Üye Girişi

BAKIR HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİNİ GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI

07.05.2022 16:06

ERZİNCAN'da hurda malzemeleri bulunan bir işyerinden 15 bin lira değerinde 150 kilogram bakır çalan şüpheli, güvenlik kameraları incelenerek yakalandı.

ERZİNCAN'da hurda malzemeleri bulunan bir işyerinden 15 bin lira değerinde 150 kilogram bakır çalan şüpheli, güvenlik kameraları incelenerek yakalandı.

Olay, Erzincan merkez Karaağaç Mahallesinde, hurda malzemeler satan bir işyerinde dün meydana geldi. İşyerinden 15 bin lira değerinde 150 kilograma yakın bakır malzeme ile bir adet 1500 lira değerinde su motoru dinamosu çalındığı ihbarı üzerine Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polisin, şüphelinin K.A. olduğunu belirledi.

K.A.'yı yakalayan polis, evinde yaptığı aramada su motoru dinamosu ve suçta kullanılan malzemeleri eşyaları buldu. Şüphelinin çaldığı malzemeleri sattığı D.B. ve C.Ö. polis tarafından yakalandı. 'Suç eşyası satın alınması veya kabul edilmesi' iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi Erzincan adliyesinde savcılık tarafından ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakılırken, 'işyerinden hırsızlık' suçunun şüphelisi K.A. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKIR HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİNİ GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI
BAKIR HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİNİ GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI
BAKIR HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİNİ GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI
BAKIR HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİNİ GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI

YORUMLAR
500
Erzincan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı Erzincan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı Son dakika haber | Erzincan polisi suça geçit vermiyor Son dakika haber | Erzincan polisi suça geçit vermiyor

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Asayiş, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIR HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİNİ GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Anneler Günü, Antalya'ya bereketiyle geldi! Tam 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihraç edildi
16:03 Fenerbahçe taraftarını üzen haberi Ali Koç bizzat verdi: Arda Güler sezonu kapattı
15:55 Survivvor'dan sakatlanarak elenen Merve Aydın'ın ailesine kavuşma anları
15:52 Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü
15:50 Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya "konum atarım, ne zaman nerede istersen" diye meydan okudu
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 16:13:44. #1.13#
SON DAKİKA: BAKIR HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİNİ GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement