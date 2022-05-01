BAKIR KABLO HIRSIZLIĞI NEDENİYLE OSB'YE 5 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEDİ; ZARAR 5 MİLYON TL - Son Dakika
Üye Girişi

BAKIR KABLO HIRSIZLIĞI NEDENİYLE OSB'YE 5 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEDİ; ZARAR 5 MİLYON TL

01.05.2022 11:32

BURSA'da Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektrik dağıtım merkezinden çalınan bakır kablolar nedeniyle 244 fabrikaya 5 saat elektrik verilemediği için üretim durdu, 5 milyon TL zarar oluştu.

BURSA'da Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektrik dağıtım merkezinden çalınan bakır kablolar nedeniyle 244 fabrikaya 5 saat elektrik verilemediği için üretim durdu, 5 milyon TL zarar oluştu. Hırsızlık sırasında yaralanan Özbekistan uyruklu İlyas Naimoğlu'nun (50) sağlık durumu ciddiyetini korurken, yine aynı ülke vatandaşı Sabir Çolak (51) ve İslam Mehrali (45) yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 28 Nisan'da Gürsu ilçesinde bulunan Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Saat 01.30 sıralarında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bölgenin yüzde 85'ine elektrik verilemedi. Bunun üzerine yapılan araştırmada OSB'ye elektrik veren ana dağıtım merkezinin içerisindeki ölçü hücresinin kapağının zorla söküldüğü, enerji varken 3 şüphelinin hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu ve bir şüphelinin yaralandığı tespit edildi. İzlenen güvenlik kamerası görüntülerinde yaralanmanın ardından şüphelilerin araçla bölgeden ayrıldıkları görüldü. Ağır yaralanan suç ortakları İlyas Naimoğlu'nu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakan şüpheliler, saat 05.30 sıralarında yeniden bölgeye geldi. Şüpheliler, eski elektrik üretim santralindeki yer altı tünellerinden elektrik dağıtım merkezine ulaştı. Buradaki kabloların bir kısmını çalan şüpheliler, bölgeden ayrıldı. Tekrar yaşanan elektrik kesintisinin ardından bölgeye giden ekipler, yaklaşık 50 bin TL değerindeki yedek bakır kabloların çalındığını tespit etti.

TUTUKLANDILAR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Özbekistan uyruklu şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı olmayan iki kişinin Sabir Çolak ve İslam Mehrali olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sabir Çolak ve İslam Mehrali tutuklandı. Çolak'ın çeşitli suçlardan 7, Mehrali'nin ise 23 suç kaydı olduğu öğrenildi. Hırsızlığın da aralarında olduğu çeşitli suçlardan 12 suç kaydı bulunan İlyas Naimoğlu ise ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Naimoğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Uludağ OSB Yönetimi'nden yapılan açıklamada ise olayın ardından bölgede bulunan 244 fabrikaya 5 saat boyunca elektrik verilemediği, üretimin aksadığı ve bu nedenle 5 milyon TL'lik zarar olduğu belirtildi.

'SANAYİMİZ BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ'

Olayın ardından açıklama yapan Uludağ OSB Enerji Birimi Sorumlusu Süleyman Özpamuk,şunları söyledi:

'Elektrik arızası bilgisi aldık. Ekiplerimiz sahaya çıktı arıza tespiti yaptı çalışması yaptılar ancak herhangi bir problemle karşılaşmadılar. Kısa devre akımından şüphelendik ve şebekeyi kontrollü bir şekilde besledik. Birimimizde görevli arkadaşlarım sabah 5.30 sıralarında yine aynı arızayla karşılaştıklarını haber verdiler. Arkadaşlarımız bu sefer dağıtım merkezlerinin giriş ve çıkışlarını, içlerini dolaşmaya başladı. Bir süre sonra, DM2 olarak adlandırdığımız, Uludağ Organize Sanayi Bölgesinin ana dağıtım merkezlerinden olan binadan hırsızlık olduğunu tespit ettik. Sanayimiz, ülkemiz ve ekonomimiz oldukça büyük zarar gördü. Birkaç hırsızın buradan çalacağı ve belki sattıklarında 10-20-50-100 bin TL'lik mal ülkemize 5 saatte 5 milyon TL'lik bir zarar verdi' (DHA)

BAKIR KABLO HIRSIZLIĞI NEDENİYLE OSB'YE 5 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEDİ; ZARAR 5 MİLYON TL
BAKIR KABLO HIRSIZLIĞI NEDENİYLE OSB'YE 5 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEDİ; ZARAR 5 MİLYON TL
BAKIR KABLO HIRSIZLIĞI NEDENİYLE OSB'YE 5 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEDİ; ZARAR 5 MİLYON TL
BAKIR KABLO HIRSIZLIĞI NEDENİYLE OSB'YE 5 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEDİ; ZARAR 5 MİLYON TL

YORUMLAR
500
İnternetten satmak istediği koyunlarını dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satmak istediği koyunlarını dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satmak istediği koyunlarını dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satmak istediği koyunlarını dolandırıcılara kaptırdı

Türk Lirası, Uludağ, Saat, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIR KABLO HIRSIZLIĞI NEDENİYLE OSB'YE 5 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEDİ; ZARAR 5 MİLYON TL - Son Dakika


Son Dakika
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:12 Her şey bir anda oldu! Genç kadın, yanında oturduğu erkeği önce tokatladı, daha sonra "Seni öldürürüm" diye tehdit etti
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
10:45 Yüsra Geyik, Hadise'ye atıfta bulundu: Eğer sevgilim olursa konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım
10:37 Trabzonspor'u şampiyonluğa götüren bu yolda iki kırılma noktası oldu: Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçları
10:14 Angelina Jolie'den sürpriz Ukrayna ziyareti! Apar topar güvenli bir alana tahliye edildi
10:00 1 Mayıs'ta kapatılan yollar belli oldu! İşte alternatif güzergahlar
09:33 Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
09:34 Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle poz verdi
08:59 Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 11:52:47. #1.13#
SON DAKİKA: BAKIR KABLO HIRSIZLIĞI NEDENİYLE OSB'YE 5 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEDİ; ZARAR 5 MİLYON TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement