Bakırhan'dan İran ve Uyuşturucu İfadeleri

13.01.2026 15:35
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, İran'da demokrasiye, Türkiye'de uyuşturucu sorununa dikkat çekti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Demokrasi, İran için bir beka tehdidi değil, aksine bir onurlu çıkış yoludur. İran'ın ve Orta Doğu'nun geleceği, copların ve darağaçlarının gölgesinde asla kurulamaz." dedi.

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, yılın ilk günlerinin yeni bir dönemin habercisi olduğunu, artık kimsenin yastığa başını huzur ve güvenle koyamadığını belirtti.

Dünyada artık kuralın değil pazarlığın işlediğini, egemenliğin bir tapu senedi gibi değil her an ihlal edilen bir olguya dönüştüğünü belirten Bakırhan, "Savaşlar artık cepheden ibaret değil. Avrupa'da yıpratma, Orta Doğu'da sıcak çatışma şeklinde, Batı yarım kürede tahakküm biçiminde, Pasifik'te de gerilimler şeklinde devam ediyor. Bunların tamamı hepimizi ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.

İran'daki gelişmelere değinen Bakırhan, esnaf, işçi, kadın ve gençlerin "Artık yeter" dediğini, yüksek enflasyon, işsizlik ve ağır yaşam koşullarının altında ezilen insanların barışçıl biçimde itiraz ettiğini ancak rejimin bu itirazlara bildik araçlarla müdahale ettiğini söyledi.

Bakırhan, İran yönetiminin gösteri yapan insanlara copla, gözaltıyla ve idam tehdidiyle müdahale ettiğini ileri sürerek, "Bu çok iyi bilinsin ki hiçbir iktidar kendi yurttaşlarının iradesine rağmen asla kalıcı olamaz. Ülkenin internetini, iletişimini komple keserek sessizlik karantinasına toplumu almakla sorunlar çözülmez. Şartelleri indirerek kimse meşruiyet üretemez. Ülkeyi açık hava hapishanesine çevirmekle de kimse sorunlarını çözemez. Demokrasi, İran için bir beka tehdidi değil, aksine bir onurlu çıkış yoludur. İran'ın ve Orta Doğu'nun geleceği, copların ve darağaçlarının gölgesinde asla kurulamaz." değerlendirmelerinde bulundu.

Suriye ordusunun, Halep'in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde terör örgütü YPG/SDG'ye karşı gerçekleştirdiği sınırlı askeri operasyonu eleştiren Bakırhan, 18 yaş üstü ile 70 yaş altı erkek ve kadınların gözaltına alındığını ancak nereye götürüldüklerinin belli olmadığını ileri sürerek, bir an önce bölgede bir insani koridorun açılmasını ve bu konuda Birleşmiş Milletlerin rol alması gerektiğini savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalara değinen Bakırhan, siyasette olması gerekenlere değil, olanlara bakılması gerektiğini belirtti.

"10 Mart Mutabakatı'na SDG'nin değil Suriye rejiminin uymadığını" iddia eden Bakırhan, "1 Nisan anlaşmasında SDG, Halep mahallelerindeki ağır silahlarını, silahlı militanlarını çekmedi mi? Buna rağmen eğer oraya saldırılıyorsa 10 Mart Mutabakatı'na uymayan Şam yönetiminin kendisidir, onu destekleyenlerdir, ona cevaz verenler, yol açanlardır." diye konuştu.

Bu duruma sessiz kalmayacaklarını söyleyen Bakırhan, "Sayın Bahçeli, size düşen oradaki Kürtlerin hakkını, hukukunu müdafaa etmektir. 'Türk-Kürt kardeşliği' diyorsunuz, alın size fırsat." ifadelerini kullandı.

"Madde bağımlısı sayısı 15 milyona yaklaştı"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, 2025 yılında Türkiye'de madde bağımlısı sayısının 15 milyona yaklaştığını, neredeyse her 5-6 kişiden birisinin madde bağımlısı olduğunu ve bazı araştırmalara göre uyuşturucu madde kullanımının 9 yaşa düştüğünü savundu.

Bakırhan, suç örgütleri ve uyuşturucu madde kullanımının ciddi bir tehdit haline geldiğini, bu sorunların çözümüne karşı adım atılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de uyuşturucu sorununun münferit bir sorun değil, toplumsal çürümenin bir sonucu olduğunu savunan Bakırhan, "Her gün onlarca anne bizi arıyor. Uyuşturucu, kumar, ekran bağımlılığı neredeyse her yere yayıldı. Bu çürümeden çeteler para kazanıyor. Sistem görmezden geliyor. Sonuçta yaşamlar dağılıyor, gelecekler kararıyor. Bu durum, toplumda yaşanan çöküşün en sarsıcı göstergelerinden birisidir." görüşlerini öne sürdü.

En düşük emekli aylığının 20 bin lira olmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifine değinen Bakırhan, "Ekmek, simit, patates, makarna alsan bile yetmeyecek bir parayı öneriyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu reddediyoruz. Emekli yurttaşlarımızın, arkadaşlarımızın dün de bugün de yarın da yanında olacağımızı belirtiyoruz. Emekli kardeşim, sana reva görülen bu sefalet bir zorunluluk değil, iktidarın bir tercihidir." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye hedefiyle TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin de Bakırhan, Komisyon'un hazırlıklarını sürdürdüğü "ortak raporu" önemsediklerini vurguladı. Bakırhan, ortak raporun bu ülkenin ortak geleceğinin pusulası olması, "çerçeve yasası ve demokrasi yasasının" bir an önce çıkarılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

