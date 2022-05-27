Bakırköy Belediyesi zabıtasının fuar baskınına tepki - Son Dakika
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Bakırköy Belediyesi zabıtasının fuar baskınına tepki

27.05.2022 11:51
Bakırköy Belediyesi zabıtasının fuar baskınına tepki

Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık AŞ, Bakırköy Belediyesi zabıta ekiplerinin, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Beautytech Medikal Estetik Teknolojileri ve Ürünler Fuarı'na katılan firmalardan tabela vergisi istemek için baskın yaptığını belirtti.

Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık AŞ, Bakırköy Belediyesi zabıta ekiplerinin, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Beautytech Medikal Estetik Teknolojileri ve Ürünler Fuarı'na katılan firmalardan tabela vergisi istemek için baskın yaptığını belirtti.

Firmadan yapılan açıklamada, daha önce Nobel Expo'nun düzenlediği makine fuarına baskın gerçekleştiren, yurt içi ve dışında büyük tepki gören Bakırköy Belediyesi zabıta ekiplerinin, yine aynı şirketin bir başka fuarına baskın yaptığı aktarıldı.

Zabıta ekiplerinin, 26-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Beautytech Teknoloji Fuarı'na dün gelerek, organizasyona katılan firmalardan tabela vergisi istemeye hazırlandığı anlatılan açıklamada, açılış için bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'yi görünce geri adım atan zabıtanın bir süre fuar dışında beklediği, Gülle'nin ayrılmasının ardından içeri girerek stantlara yöneldiği kaydedildi.

Açıklamada, bu sırada organizatör firma yetkililerinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal belediyecilikle alakalı, "CHP'li belediyeler vatandaşın üzerine karabasan gibi çökmez." şeklinde başlayan konuşmasını salondaki dijital ekranlara yansıttığına işaret edilerek, bu durum karşısında apar topar salondan çıkan zabıtanın daha sonra Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun talimatıyla, yabancı alım heyetlerinin bulunduğu fuar alanına döndüğü ifade edildi.

8 ayrı uluslararası fuarda 60 milyon dolarlık ihracat hacmi oluşturan organizatör firmaya diğer fuar şirketlerinin de destek verdiği vurgulanan açıklamada, Bakırköy Belediyesinin talep ettiği tabela vergisi tutarının sonraki günlerde organizatör firmaya tebliğ edileceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesinin bu baskınları alışkanlık haline getirdiğini belirterek, durumu ilettiği CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun karşı çıkmasına rağmen belediye başkanının, dünyada bir benzeri olmayan fuardan tabela vergisi uygulamasına devam ettiğini anlattı.

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Kaynak: AA

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