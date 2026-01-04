Bakırköy Botanik Parkı Terk Edildi - Son Dakika
Yaşam

Bakırköy Botanik Parkı Terk Edildi

Bakırköy Botanik Parkı Terk Edildi
04.01.2026 09:59
Bakırköy Botanik Parkı, yenileme çalışmaları gerekçesiyle kapalı; bakımsızlık ve güvenlik sorunları var.

Bakırköy Botanik Parkı, 'yenileme çalışmaları' gerekçesiyle 2024 yılından bu yana halkın kullanımına kapalı tutuluyor. Aylardır herhangi bir çalışmanın yapılmadığı belirtilen parkta bakımsızlık dikkat çekerken, bazı sokak hayvanlarının ölü olarak bulunduğu iddia edildi. Parkla ilgili sorunları dile getiren mahalleli Mehmet Vedat, "Botanik park harabe halde olduğu için maalesef alkol içenler, madde kullananlar, evsizler gibi olumsuz durumlar yaşanıyor" dedi. Parkta ölü hayvanlara rastladığını belirten Vedat, "Birkaçını ben de bulduğum alanlara defnettim. Gördüğüm kadarıyla ya zehirlenme ya da kötü niyetli kişilerin eziyeti sonucu ölmüş gibiydiler. Çoğunlukla kedi ölümleri vardı" ifadelerini kullandı. Parkın son durumu havadan görüntülendi.

Bakırköy D-100 Karayolu üzerinde bulunan 96 bin metrekarelik alana sahip ve içerisinde ağaçlar, yüzlerce bitki türü ve yapay göletin bulunduğu Bakırköy Botanik Parkı, bakımsızlığa terk edildi. Park, 2024 yılından bu yana 'yenileme çalışmaları' nedeniyle halkın kullanımına kapatıldı. Herhangi bir çalışmanın yapılmadığı parktaki bazı yapılar ise metruk bırakıldı. Parkla ilgili endişelerini dile getiren çevre sakinleri, parkta uyuşturucu ve alkol kullanımının yanı sıra evsizlerin barınması nedeniyle güvenlik sorunu yaşadıklarını ileri sürdü. Konuya ilişkin Bakırköy Belediyesi'nden herhangi bir açıklama yapılmadı.

'ŞU ANKİ DURUMU MAALESEF İÇLER ACISI'

Bakırköy'de yaşayan Mehmet Vedat, "Botanik parka giderdim. Önceki durumu gayet de güzeldi ama şu anki durumu maalesef içler acısı. Ben bizzat gördüm de, çok kişinin de şikayetini de duydum. Bir Bakırköy Osmaniyeli olarak da zaten bu ve benzeri şeylerde çok fazla şikayet ve sıkıntımız var. Görmüştüm başka bölgelerde ıssız ya da yıkıntı, harabe yerlerde zaten uyuşturucu madde kullananlar ve alkol içenler oralarda bulunuyorlar. Alkol içiyorlar ya da madde kullanıyorlar. Botanik parkta o harabe hal olduğu için maalesef ki alkol içenler, madde kullananlar, evsizler, ya da olumsuz şeyler var" dedi.

'PARKTA HAYVAN ÖLÜLERİNE DE RASTLADIM'

Parkta ölü hayvanlara rastladığını belirten Mehmet Vedat, "Birkaçını ben de o alanlara defnetmiştim, toprağa gömmüştüm. Sanırım ya zehirlenme ya kötü insanların onlara eziyet etmesiyle olan ölümler gibi gözüküyordu. Kedi görmüştüm. Çoğunlukla kediler vardı, ölen kediler. Ben bir hayvanseverim. Hayvanları çok severim, hayvanların da iyi olmasını isterim. Ama kötü insanlar da var ya da eziyet etmek isteyen insanlar da var. Oraya giden insanlar zaten nasıl bir sicili ya da nasıl bir kişiler olduğunu tahmin edersiniz. Onların da onları yakalayıp eziyet ettiklerini bizzat da gördüm" şeklinde konuştu.

'KÖTÜ DURUMDA OLDUĞU İÇİN HİÇBİR ŞEKİLDE ORAYA GİRİLMİYOR'

Banu Kızıl, "Önceden botanik parka gidiyorduk. Çocuklarımız da orada oyunlar oynuyorlardı. Ama şu an gidilecek durumda değil. Orada bağımlılar, alışverişler var. O yüzden oraya hiç uğramıyoruz, çocuklarımız için gitmiyoruz. Piknik yapıyorduk, okul piknikleri yapıyorduk. Şu an kötü durumda olduğu için hiçbir şekilde oraya girilmiyor. Sonra Fildamı Sarnıcı var, orası da aynı şekilde, orası bağımlıların alışveriş yaptığı bir yer oldu. Osmaniye Meydan aynı şekilde. Biz çocuklarımızı bırakırken endişeli bırakıyoruz. Botanik parkta uyuşturucu alışverişi yapıldığını duyuyoruz. Çocuklarımızı o yüzden güvende hissetmiyoruz. Düzenlensin, bu konuda güvenlik sağlansın. Kedi köpek geziyordu. Ama botanik parkta ördekler vardı, yapay göl vardı. Oralar insanların bir nefes alması için rahatlatıcı oluyordu ama şu an onlar var mı yok mu bilmiyorum, çünkü gitmiyoruz" dedi.

'ÇOK YAKINIMIZDA OLMASINA RAĞMEN SON SENELERDE HİÇ GİTMEDİK'

Nermin Orallı, "Botanik Park ilk açıldığı senelerde çok sık gidiyorduk. Yürüyüş yolları vardı, gölet vardı, yeşillikler, kazlar vardı. Severek yürüyüş de yapıyorduk. Daha sonraki senelerde Ramazanlarda, etkinlikler de oldu. Keyifliydi ama daha sonra ilgisizlikten, bakımsız oldu. Keyif vermedi, gitmedik. Çok yakınımızda olmasına rağmen son senelerde hiç gitmedik. Orası bakılsa, düzenlense, yeşil alan olarak tekrar kazandırılsa çok güzel olur. Biz de faydalanırız" ifadelerini kullandı.

PARK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tuvaletlerin ve park içindeki yapıların bakımsız ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Atıl haldeki botanik parkın son durumu havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Çevre, Yaşam

Son Dakika Yaşam Bakırköy Botanik Parkı Terk Edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakırköy Botanik Parkı Terk Edildi - Son Dakika
