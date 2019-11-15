Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de 3 kişinin evde ölü bulunması
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Bakırköy'de 3 kişinin evde ölü bulunması

6 saat önce

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Bakırköy'de 3 kişinin evde ölü bulunması, System.String[]

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Osmaniye Mahallesi'ndeki olayın ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazeler üzerindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Ailenin yakınları anne Zeliha D. (38), baba Bahattin D. (38) ve 6 yaşındaki Ali D'nin cenazelerini buradan aldı.

Bu arada, Bahattin D'nin bir yakınına göndermek istediği ancak taslaklarında kalan mesajda, önce eşini ve çocuğunu zehirleyeceği, sonra da intihar edeceğini yazdığı öğrenildi.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsilerinde siyanür alımına bağlı değişimler dışında ölümlerine müessir başkaca patolojik bulgunun saptanmadığı belirtildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:56 Kaynak: AA
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