'Bakırköy'de Aday Olmadan Önce Chp'nin Aday Adaylarına Gittim'

Sosyal medya hesaplarından, iki dönem Bakırköy Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra neden tekrar aday olduğuyla ilgili açıklamalar yapan Ateş Ünal Erzen, ''Aday olmadan önce Cumhuriyet Halk Partili diğer aday adayı arkadaşların bir bölümüyle toplantı yaptım. Ve onların aday olmaları halinde, Bakırköy'ü tekrar eski Bakırköy haline getireceklerine inandığımdan onlara, eğer sizlerden birisi aday olursa ben bütün gücümle size destek olurum, yanınızda olurum, dedim" şeklinde konuştu.

Bakırköy'de on sene boyunca gerçekleştirdikleri projelerin, son beş yıllık Bülent Kerimoğlu döneminde sona erdirildiğini anlatan Ateş Ünal Erzen, bu duruma artık seyirci kalmak istemediğini söyledi. Bu durumu düzeltebilecek diğer CHP aday adayları yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar Bülent Kerimoğlu'nu aday göstermesi üzerine ise sözünü tutarak, Bakırköy'ün eski günlerine dönmesi için kendisi aday olduğunu açıkladı.