BAKIRKÖY'DE HALK EKMEK BÜFESİNİ YAKMAKLA SUÇLANAN SANIK: BÜFEDEN İKİ EKMEK VE SU ALDIM AMA BEN YAKMADIM - Son Dakika

BAKIRKÖY'de 2 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Halk Ekmek büfesini yaktığı iddia edilen tutuklu sanık Ali Yıldız meydana gelen olayda zararı karşılamak istediğini belirterek, "Büfeden iki tane ekmek, bir tane su aldım, kırmızı bir mont vardı, onu da üzerime giyip çıktım. Ben ayrıldıktan yaklaşık 6 dakika sonra yangın çıkmış ama büfeyi ben yakmadım" dedi. Sanığın zararı ödeyerek buna ilişkin makbuzu sunması yönünde bir sonraki duruşmaya kadar süre veren mahkeme, duruşma ertelendi.

Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Yıldız duruşmaya SEGBİS ile katılırken, müşteki Mithat Ali Yanbeyi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"BU OLAYI NASIL GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİ BİLMİYORUM"

Sanık Ali Yıldız duruşmadaki savunmasında, "Olay günü 17 günlük sokağa çıkma yasağı vardı, bundan dolayı evime polisler ceza yazmasın diye gidemedim. Bakırköy İncirli Metrosu'nun önünde bulunan banklar vardı. Ben de sabah saat 05: 00'e kadar yasağın bitmesini burada bekliyordum. Yaklaşık 3 - 4 saat burada kaldım, saat 02: 30 - 03: 00 sıralarında büfenin oraya ekmek kamyonu geldi ve büfeye kasalarla ekmek bıraktılar. Onlar gittikten yaklaşık 3 - 5 dakika sonra ben de büfenin kapısı çekmek suretiyle açarak içeriye girdim. İçeriden 2 tane ekmek ve 1 tane su aldım, poşete koyup çıktım. Büfenin kapıları kilitliydi ancak ben çekip açmak suretiyle açmıştım. Ben ayrıldıktan yaklaşık 6 dakika sonra yangın çıkmış ama benim bu yangın ile hiçbir ilgim yoktur. Büfeyi ben yakmadım, ayrıca büfenin içerisinde kırmızı bir mont vardı, onu da üzerime giyip çıktım. Olayla alakalı pişmanım. Almış olduğum iki ekmek, bir su ve montun parasını ödemek istiyorum. Çıkan yangın ile alakalı da zarar ne ise onu da gidermek isterim. Bu olayı nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum, olaydan dolayı ailem ile aram açıldı. Ben yurtlarda büyüdüm, bunu yapmam söz konusu değildir, yapmadığım halde zararı karşılamak istediğimi beyan ettim. Ayrıca, üzerimde çakmak ya da benzeri yakıcı bir şey yoktu, olaydan dolayı mağdurum" dedi.

"BÜFENİN KAPISINDA İKİ TANE KİLİT VARDI"

Ekmek büfesinin işletmecisi müşteki Mithat Ali Yanbeyi, "Büfenin kapısında iki tane kilit vardır. Bu nedenle sanığın çekerek açması mümkün değildir. Olaydan önce saat 19: 00 - 19: 30 gibi büfeyi kilitleyip kapatmıştım. Büfenin anahtarları iki tane tedarikçimizde bulunur, bu tedarikçiler biri İstanbul Halk Ekmek'in (İHE) kendi ekmek dağıtım personelidir. Bu tedarikçiler saat 01: 00 - 02: 00 sıralarında büfeye gelip ekmek bırakırlar, daha sonra da kapıyı kilitleyip oradan ayrılırlar. Olay günü saat 03: 00 sıralarında orada bulunan esnaflar beni arayarak büfemin yandığını söylediler. Yaklaşık 15- 20 bin TL zararımız vardır, zararımızın giderilmesini istiyoruz, sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet Savcısı sanığa yasağın bitmemesine rağmen 2 - 3 saat bekledikten sonra neden olay yerinden ayrıldığını sordu. Sanık Ali Yıldız da "Ekmek ve su aldıktan sonra büfenin kapısı açık kalmıştı. Ayrıca saat 04: 00 olduğu için insanların işe gittiklerini de gördüm. Beni büfenin orada görmelerinden korktuğum için köprüden karşı tarafa geçip taksi ile Bağcılar'a gittim" şeklinde cevap verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın zararı ödeyerek buna ilişkin makbuz sunması yönünde bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede İstanbul Halk Ekmek Kurumu'na ait olan ve müşteki Mithat Ali Yanbeyi tarafından işletilen Bakırköy'de bulunan ekmek büfesinde 7 Mayıs'da meydana gelen yangın ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Müşteki Yanbeyi'nin beyanında büfede bulunan montu ile bir miktar paranın olmadığını görerek şikayetçi olduğuna iddianamede yer verildi. İddianamede dosyada bulunan kamera görüntülerine göre şüphelinin bir kaç sefer büfeye girdiği ve son çıkışından hemen sonra yangının başladığı anlatıldı. İddianamede, şüphelinin yangını kabul etmese de, dosyadaki kamera görüntülerine göre büfeyi yaktığı anlaşıldığından cezalandırılması istendi. Yıldız'ın "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması", "Gece vakti hırsızlık", "Kamu malına zarar verme" ve "İş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçlarından toplamda 11 yıldan 29 yıla kadar hapsi talep ediliyor.