Olay, Perşembe günü akşam saatlerinde Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezindeki kozmetik standında yaşandı. Standa gelen kadın, çalışanın diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek tezgaha yaklaştı. Kadın, tezgahta bulunan parfümü çalarak, uzaklaştı. O anlar ise AVM'nin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çalışanın diğer müşterilerle ilgilendiği sırada standa gelen kadın, arka taraftan yanaşarak tezgahta bulunan parfümü çalıyor. Çaldığı parfümü koklayan kadın daha sonra uzaklaşıyor.

Kaynak: DHA

alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de parfüm hırsızı kamerada - Son Dakika

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