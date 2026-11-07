Bakırköy\'de tuvalet ücreti 20 TL!:  "IBAN yok" notu dikkat çekti

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde ücretli bir tuvaletin girişinde karşılaştıkları yazıyla şaşkına dönen vatandaşlar, hem kullanım ücretini hem de ödeme yöntemine ilişkin uyarıyı görünce dikkat kesildi. Tuvalet ücretinin 20 TL olarak belirtildiği tabelanın hemen altına asılan "IBAN yok" notu, görenlerin ilgisini çekti.

TUVALET ÜCRETİ 20 TL

Bakırköy'de kaydedilen görüntüde, erkekler tuvaletinin girişinde Türkçe ve İngilizce ifadelerin yer aldığı ücret tarifesi görülüyor. Tabelada tuvalet kullanım bedelinin 20 TL olduğu belirtiliyor.

"IBAN YOK" NOTU ASTILAR

Ücret tarifesinin hemen altına asılan beyaz bir kağıda ise el yazısıyla "IBAN yok" notu düşüldü. Tuvaleti kullanmak isteyen vatandaşlara yönelik bu uyarı, ödemenin banka havalesi veya EFT yoluyla yapılamayacağını, nakit ödeme beklendiğini gösterdiği gibi İBAN ile ödeme isteyenlerin olduğunu ortaya koydu.