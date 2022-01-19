Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın "Anadolu Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Anadolu'dan ilham alan kültür projelerinin ödüllendirildiği Anadolu Ödülleri sahiplerini buldu.

Ana sponsorluğunu Doğan Holding'in, sponsorluğunu Kurukahveci Mehmet Efendi'nin üstlendiği yarışmanın ödül töreni, Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlendi.

Törenin açılışında konuşan Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Müzesi kurucusu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Anadolu'nun insanlık için bir barış kaynağı olduğunu söyledi.

Koçan, sanatın ve kültürün de insanlık barışı için önemine değinerek, "Bugüne kadar Anadolu'da üretmiş ve Anadolu için kendini adamış bütün geçmişi selamlamak istiyorum. Onlara müteşekkirliğimi bildirmek istiyorum. Onlar olmadan ben bugün bu cümleleri kurabilme şansıma erişemezdim." dedi.

"Anadolu'nun ortak kimliğimiz olduğu düşüncesiyle yola çıktık"

Sanatçıları "geleceği arayan insanlar" olarak tanımladığını ifade eden Koçan, geleceği gelenekte arayanları teşvik etmek için bu yarışmayı düzenlediklerini dile getirdi.

Koçan, insanın anlam arayışına Anadolu'nun büyük katkı sağlayacağına dikkati çekerek, "Anadolu'nun ortak kimliğimiz olduğu düşüncesiyle yola çıktık. Geçen yıl 5 ana dalda ödüller verdik. Bu sene de 'Geçmişi Selamlamak' başlığını kullandık. Aslında geçmişi selamlarken hep geleceği selamlarız." ifadelerini kullandı.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, Anadolu'nun bereketli topraklarının uygarlığın beşiği olduğuna işaret ederek, "Anadolu birçok farklı kültür ve kimliğe ev sahipliği yapmış ve bunun sonucunda insana ait nice güzelliği ortak değerimize dönüştürmüştür. Bu değerler insanlar tarafından sahiplenilmiş ve bugün hepimizin özü ve parçası haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Faralyalı, Anadolu'ya sahip çıkmanın önemini de vurgulayarak, bu yıldan itibaren Anadolu Ödülleri kapsamında onur ödülü olarak "Doğan Değer Ödülü" verileceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Anadolu'nun farklı renkleri bir araya getiren bir coğrafya olduğuna vurgu yaparak, "Anadolu Ödülleri önemli bir iz. Düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Anadolu'nun muhteşem kültürüne ve mirasına karşı kayıtsız kalmayanlara da teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Ödüller çiftli yıllarda kurumlara, tekli yıllarda kişilere verilecek

Anadolu Ödülleri'nin bu yılki seçici kurulları, edebiyat alanında Sunay Akın, Beşir Ayvazoğlu, Metin Celal, Doğan Hızlan ve Mario Levi, görsel Sanatlar alanında Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Dr. İpek Duben, Prof. Dr. Zeynep İnankur, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu ve Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman, müzik alanında Cihat Aşkın, Baki Duyarlar, Erdal Erzincan, Evin İlyasoğlu ve Cem Mansur, sinema alanında Atilla Dorsay, Alin Taşçıyan, Yeşim Ustaoğlu, Prof. Dr. Bülent Vardar ve Derviş Zaim, mimarlık alanında ise Melkan Gürsel, Celal Abdi Güzer, Prof. Dr. Suha Özkan, Kerem Piker ve Prof. Dr. Uğur Tanyeli'den oluşuyor.

"Geçmişi Selamlamak" başlığıyla düzenlenen 2021 ödül programında Refik Halit Karay "Edebiyat", Bedri Rahmi Eyüboğlu "Görsel Sanatlar", Emre Arolat "Mimarlık", Muzaffer Sarısözen "Müzik" ve Lütfi Akad "Sinema" alanında Anadolu Ödülü'ne layık görüldü.

Onur Ödülü geçen yıl hayatını kaybeden Kalan Müzik kurucusu Hasan Saltık'ın olurken, mimarlık jürisinin verdiği Destek Ödülleri'ne de Melike Altınışık ve Ömer Selçuk Baz değer bulundu.

Genç sanatçılar üretimlerini Baksı'da yapacaklar

Baksı Kültür Sanat Vakfı, bu yıl ilk kez Anadolu Ödülleri kapsamında Misafir Sanatçı Programı'nı da başlattı. 2021 ödül programında beş ayrı dalda, ödül alan her bir sanatçı adına genç bir yetenek Misafir Sanatçı Programı'na davet edildi.

Görsel sanatlar alanından Yılmaz Bulut, sinema alanından Selman Nacar, müzik alanından Mehmet Ali Şimayli, edebiyat alanından Çağla Meknuze Kırant ve mimarlık alanından Berin Erikçi bu programın ilk katılımcıları olmaya hak kazandı. Genç sanatçılar bu yıl özel bir program dahilinde Baksı'da konuk edilecekler ve orada üretecekler.