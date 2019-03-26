Son Dakika Haberleri: Bakü'de Alışveriş Merkezinde Yangın

Bakü'de Alışveriş Merkezinde Yangın

1 saat önce

? Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Bakü'de Alışveriş Merkezinde Yangın, System.String[]
? Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yerel basın, başkent Bakü'nün Nizami semtindeki Gara Garayev caddesinde bulunan Diklas alışveriş merkezinde yangın çıktığını duyurdu. Çok sayıda itfaiye personeli, yangının çevredeki yerleşim yerlerine yayılmasını engellerken, iki yangın söndürme helikopterinin de yangının söndürülmesine destek verdiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:20 Kaynak: DHA

İtfaiye, Azerbaycan, Bakü, Dünya
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