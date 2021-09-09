Bakü'de "Şiddet ve Medya" temalı 3. Uluslararası TURAZ AKADEMİ Kongresi - Son Dakika

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Şiddet ve Medya" temalı 3. Uluslararası TURAZ AKADEMİ Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi başladı.

TURAZ Bilim Derneği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İnönü Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Azerbaycan Tıp Üniversitesince düzenlenen kongrenin açılışına Türkiye ve Azerbaycan'dan çok sayıda kamu yöneticisi ve akademisyen katıldı.

Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Elsever Ağayev açılışta yaptığı konuşmada, "Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliğini sağlık alanında da sürdürdük." dedi.

Bugüne kadar çok sayıda Azerbaycanlı hastanın Türkiye'de tedavi olduğunu, yüzlerce Azerbaycanlı doktorun Türkiye'de eğitim gördüğünü bildiren Ağayev, Azerbaycan'da Türkiye'de eğitim gören doktorlara büyük güven duyulduğunu kaydetti.

Salgın döneminde de Türkiye'nin desteğini gördüklerini bildiren Ağayev, ilk Kovid-19 testlerinin Türkiye'den geldiğini hatırlattı.

1. Karabağ savaşında çok sayıda insanın kaybolduğunu, şimdi onların bazılarının mezarlarının tespit edildiğini bildiren Ağayev, cesetlerin kimliklerinin belirlenmesinde adli tıbbın önemli olduğunu kaydetti.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Geray Geraybeyli, Azerbaycan ve Türkiye sağlık kurumları arasında uzun yıllarda dayanan güçlü ilişkiler bulunduğu, 44 günlük Karabağ savaşında Türk doktorların Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

Geraybeyli, Türk doktorların gazilerin iyileşmesi için Azerbaycanlı doktorlarla birlikte çalıştığını belirterek, "Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Biz zaferi birlikte kazandık." dedi.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi olarak Türkiye'nin yaklaşık 30 üniversitesi ile iş birliği anlaşması yaptıklarını belirten Geraybeyli, üniversitede 800 Türk öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva konuşmasında, şiddet içerikli haberlerde dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsetti.

Gazetecinin doğru haber yazmasının, okurun ise doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Aliyeva, özellikle kadın ve çocuklara yönelik şiddetle ilgili haberlerde dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki siyasi ilişkilerin üst düzeyde olduğunu, insani ilişkilerin de üst düzeye çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Son dört ayda yaklaşık 20 Türk üniversitesinin iş birliklerini geliştirmek için Azerbaycan'da bulunduğunu bildiren Bağcı, "İlişkiler ticari alanda yürüyor. Fakat kültürel diplomaside, parlamenter alanda, insani alanda daha da gelişmesi için daha çok çaba harcamalıyız." dedi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı konuşmasında, medyanın neden olduğu olumlu ve olumsuz etkilerden bahsederek medyadaki şiddet içeriklerinin önlenmesi için çözümlerin bulunması gerektiğine dikkati çekti, kongrenin bu açıdan fayda sağlayacağını belirtti.

TURAZ Bilim Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Celbiş de kongrenin dilini dünyada en fazla konuşulan dillerden biri olan Türkçe yapmaya karar verdiklerini kaydetti.

Celbiş, iki ülke arasında akademik ilişkilerin daha da gelişmesi açısından benzer kongrelerin sık sık yapılması gerektiğini ifade etti.

Azerbaycan Tıp Üniversitesinde düzenlenen açılış toplantısının ardından kongrenin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlara plaketler takdim edildi. Toplantıya katılan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran'a da plaket verildi.

Akademik sunumlarla devam eden kongre 12 Eylül'e kadar sürecek.