- Bakü Türk Anadolu Lisesinde 2. Bilim, Sanat ve Kültür Şenliği başladı

BAKÜ - Azerbaycan'da bulunan Bakü Türk Anadolu Lisesinde düzenlenen 2. Bilim, Sanat ve Kültür Şenliği renkli görüntülerle başladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Bakü Türk Anadolu Lisesinde 2. Bilim, Sanat ve Kültür Şenliği düzenleniyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğin açılış programına TİKA Bakü Program Koordinatörü Fatih Yılmaz, Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Nihat Büyükbaş, Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Sayın Zeki Yavuz Yılmaz, Türk kurum kuruluşlarının temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Çeşitli gösterilerin ve dansların sergilenmesiyle başlayan şenlikte Matematik, Türkçe, Fizik, Kimya, Teknoloji, Zeka Oyunları ve birçok alanda öğrencilerin ilgisini çeken stantlar kuruldu.

"Bakü Türk eğitim kurumları, bilimde, sanatta, kültürde Azerbaycan'da parlamaktadır"

Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Nurullah Feyzi Yazıcı etkinliğin açılış konuşmasında, 2019 yılında başlatılan bu süreçten çıkan öğrencilerin TEKNOFEST'te dereceye girdiğini belirterek, "Bakü Türk eğitim kurumları, bilimde, sanatta, kültürde Azerbaycan'da parlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gururu olarak Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin tam göğsünde altın bir nişane olarak durmaktadır" diye konuştu.

"Yazılım ve kodlama sürecine öğrencileri dahil etmek için bu faaliyetlere ağırlık veriyoruz"

Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Nihat Büyükbaş ise öğrencilerin, bilgisayar teknolojisine dayalı olarak bilimsel düşünme becerilerini kazanması için faaliyetlerin yapıldığını vurgulayarak, "Ezber bilgiden çok, yaparak, yaşayarak öğrenme ve hayal gücünü geliştirmeye yönelik ve daha çok bilgisayar teknolojisine dayalı olarak yazılım ve kodlama sürecine öğrencileri dahil etmek için bu faaliyetlere ağırlık veriyoruz. Okulumuzun bu anlamda çok sayıda öğrencisinin bu işe katılmış olması ve bilgisayar üzerinde tasarlayıp ilettikleri bir takım teknoloji ürünleri var. Belki basit düzeyde görülebilir ama bunlar ilkokul, ortaokul öğrencileri büyük oranda. Bu yaşlarda bunlara başlayıp ileriki zamanlarda bilim ve dayalı teknoloji üretimine kaynaklı gelecekler inşallah bunlar" dedi.

"TİKA 30 yıldır Azerbaycan'da birçok alanda faaliyetleri hayata geçirdi"

TİKA Bakü Program Koordinatörü Fatih Yılmaz da TİKA'nın yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan'da ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel başta olmak üzere birçok alanda faaliyetler hayata geçirdiğini belirterek, "Türkiye ile kardeş Azerbaycan arasında 'tek millet, iki devlet' anlayışı çerçevesinde şekillenen ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla TİKA olarak yaklaşık 30 yıldır çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Bu çerçevede ekonomik ticari, teknik, sosyal, kültürel ve benzeri alanlarda çok geniş bir yelpazede proje ve faaliyetler hayata geçirmiş bulunmaktayız. Tabi, faaliyet alanlarımızda bulunan diğer ülkelerde olduğu gibi kardeş Azerbaycan'da daha özellikle eğitim alanındaki çalışmalarımızın önemli bir yere sahip olduğunu belirtmek isterim. Bakü Türk eğitim kurumlarında eğitim alan öğrencilerimizin özellikle bilim, teknoloji ve yenilikçilik sahalarındaki başarılarının da özel bir takdiri hak ettiğini ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

TİKA tarafından Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları sınıfları kurulduğunu ifade eden Yılmaz, "Tabi bu çalışmaların neticesi olarak bu yıl Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST de ne hoştur ki Bakü Türk eğitim kurumlarından üç takım katılma başarısı elde etti ve bunların birincisi de bir projede dördüncülük elde etti. Tabi hepimiz için büyük bir sevinç ve gurur kaynağı. 2. Bilim, Sanat ve Kültür Şenliği'nin gerçekleştirilmesinde emeği geçen okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, sevgili öğrencilere ve katılımınız için siz değerli velilere şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Açılış programı sonunda katılımcılar Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencilerinin 52 farklı proje ve çalışmalarını sergiledikleri stantları gezdi. Bakü Türk Anadolu Lisesinde düzenlenen 2. Bilim, Sanat ve Kültür Şenliği yarına kadar devam edecek.