Son Dakika Haberleri: Bal-Göç Başkanı Özgür Güven Tazeledi

Bal-Göç Başkanı Özgür Güven Tazeledi

1 saat önce

Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) Yalova Şubesi Başkanı Lütfi Özgür güven tazeledi.

Bal-Göç Başkanı Özgür Güven Tazeledi, System.String[]
Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) Yalova Şubesi Başkanı Lütfi Özgür güven tazeledi.

Bal-Göç'ün 5. olağan genel kurulu yapıldı. Tek aday Lütfi Özgür, dernekten güven oyu alarak yeniden başkan seçildi. Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki Balkan Evi'nde yapılan kongreye Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak katıldı. Lütfi Özgür, "Balkanlar'da özellikle Bulgaristan'da yaşayan akrabalarımız ile bağlarımızı güçlü tutarak her iki coğrafyada da kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmak maksadıyla kurulan derneğimizin genel kuruluna katılanlara teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmadılar" dedi.

Derneği daha ileriye taşıma misyonu ile çalıştıklarını söyleyen Lütfi Özgür, "Her geçen gün büyüyen ve gelişen derneğimizi daha da ileriye taşımak misyonu ile yola çıkan yeni yönetim kurulumuz yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerine devam etme kararlığı içerisinde olacaktır. İçişleri Bakanlığı destekleri ile başlattığımız ve birçok başarılı faaliyete imza attığımız 'Geçmişinle Geleceğini Aydınlat' adlı projemiz ve 5 yıldır düzenlemekte olduğumuz Balkan Spor Oyunları'nın sürdürülebilirliği bizler için çok önemlidir. Gerek üyelerimizin ve kardeş derneklerimizin gerekse yurt içi ve yurtdışından kamu kurumlarının derneğimize göstermiş olduğu ilgi ve destek bu tür proje ve faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği için bizlere güç vermektedir. Aldığımız bu güç ile yeni yönetimimizin yeni dönemde de başarılı işlere imza atacağı inancındayız" diye konuştu. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

Özgür Düşünce Ve Eğitim Hakları Derneği, Bulgaristan, Yalova, Güncel
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