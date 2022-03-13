BAL-GÖÇ'te genel başkanlık seçimi ertelendi - Son Dakika

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) 18. Olağan Genel Kurulu, yaşanan gerginlik nedeniyle ertelendi.

Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen genel kurulda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, derneğin genel başkan adaylarına başarılar diledi.

Çavuşoğlu, BAL-GÖÇ'ün kamu yararına çalışan güçlü bir dernek olduğunu belirterek, "Bu derneğin üzerine inşa edildiği bina, 1989 göçüdür. Maalesef dünya tarihine geçmiş, insanımızın yaşadığı ve hiç kimsenin hatırlamayacağı tarihtir. İnsanlarımız bütün geçmişini bir torbaya yükleyip sınırdan girdiği anda toprağı öperek geldiği ülke Türkiye olmuştur." diye konuştu.

Balkan göçmenlerinin bugün gelinen noktada Bursa ve Türkiye'nin çok önemli dinamikleri arasında yer bulduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Coğrafyamıza baktığımızda, iki dünya savaşı Balkanlar'dan çıktı. Balkanlar'da bugün iki politik güç adeta jeopolitik bir rekabet zemini haline geldi. Dikkatli olmamız lazım ve adımlarımızı buna göre atmamız lazım. Biz, Balkanlardaki toplumlar arasındaki zamkı, gücü, kuvveti bir araya getirmeliyiz. Onun için siyasi görüşümüz, ideolojimiz ve fikrimiz ne olursa olsun Balkanlar mevzu bahis olduğunda ortaklaşabilmenin cesaret ve yeteneğini kendimizde görmemiz lazım."

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Gökhan Sözüçetin de derneklerinin Balkan göçmenlerinin en büyük örgütlenmesi olduğunu aktardı.

Yönetim kurulunun 4 yıl boyunca gerek ana vatandaki gerekse Balkanlardaki soydaşlarının haklarının korunması için elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden Sözüçetin, şöyle konuştu:

"Özellikle Bulgaristan'da yaşayan Türk nüfus yoğunluğunu göz önüne alarak oradaki seçimlerde de hemşehrilerimizin anayasal hakkı olan oy hakkını en sağlıklı şekilde kullanabilmeleri için gereken tüm gayreti gösterdik. 2014'deki parlamento seçimlerinde Türkiye genelinde 135 olan sandık sayısı 35'e, kullanılan oy sayısı ise 90 binlerden 20 binlere düşürülmüştü. Uluslararası kuruluşlara hep birlikte şikayet ederek bu engelleri kaldırdık."

Kongreye, Milletvekilleri Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Yüksel Özkan, Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, CHP İl Başkan Yardımcısı Önal Arvat, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu ile dernek üyeleri katıldı.

Gerginlik nedeniyle kongre ertelendi

Protokol üyelerinin salondan ayrılmasının ardından divan başkanlık seçimlerine geçildi. Bu sırada listelerin hangisinin daha çok oy aldığına dair çıkan tartışma sebebiyle salonda bir süre gerginlik yaşandı.

Genel başkan adaylarının ortak bir divan kurulu üzerine karar vermesiyle genel kuruldaki maddelerin oylanması ve seçimin yapılmasına geçildi. Salonda anlaşmazlıklar nedeniyle yeniden gerginlikler olunca divan üyeleri istifa etti, seçimli genel kurul da ertelendi.